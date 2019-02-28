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Минсельхоз региона предлагает субсидировать молодым специалистам на селе 70% стоимости строительства жилья

28 февраля 2019

Иркутская область направила в Министерство сельского хозяйства РФ предложения в новую федеральную программу развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Минсельхоз региона предлагает рассмотреть возможность предоставления субсидии сельскохозяйственным организациям на возмещение части затрат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, предназначенного для проживания специалистов, трудоустроенных в данных предприятиях, в размере 70% от расчетной стоимости строительства. В настоящее время такого вида поддержки нет, но потребность в этом не раз озвучивалась сельхозтоваропроизводителями.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в Сибирском Федеральном округе в 2017-2019 годах Иркутская область занимает второе место по объёму средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

 


/ СИА /
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