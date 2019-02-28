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В Иркутске демонтировали автомойку

28 февраля 2019

В Иркутске произведен демонтаж самовольно построенного павильона с вывеской «Автомойка» площадью 90 кв.м. по адресу: ул. Сеченова, 1/1. Нестационарный объект был выявлен департаментом потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в ходе мониторинга территории Свердловского округа Иркутска.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории Иркутска осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска, на основании договора путем предоставления места по результатам торгов. В данной схеме площадка по ул. Сеченова, 1/1 не предусмотрена под торговый павильон. Кроме того, договор аренды земельного участка или договор на размещение нестационарного торгового объекта с администрацией города Иркутска не заключался.

Как сообщает пресс-служба мэрии,  с начала года департамент потребительского рынка провел мероприятия по выявлению и демонтажу в отношении 7 нестационарных торговых объектов, 6 из которых демонтированы добровольно, 1 – принудительно с дальнейшим возложением понесенных расходов за демонтаж.


/ СИА /
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