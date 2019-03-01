Новости Сбербанк заработал за 2018 год чистую прибыль в размере 831,7 млрд. руб. Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). «2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом, - отметил Президент, Председатель Правления, Герман Греф. - Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой. Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.» Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год Чистая прибыль i Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;

Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом; Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;

от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом; Рентабельность капитала i достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;

достигла 23,1%, а – 3,2%; Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;

увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом; Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год. Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года: Чистая прибыль i составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;



составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.; Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;



улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018; Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%. Обзор основных показателей В млрд. руб., если не указано иное 4 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2017 4 кв. 18/ 3 кв.18 % 4 кв. 18/ 4 кв. 17 % 12M 2018 12M 2017 12M18/ 12M17 % Чистые процентные доходы 354.7 359.3 357.3 -1.3% -0.7% 1 396.5 1 348.8 3.5% Чистые комиссионные доходы 122.6 114.6 113.1 7.0% 8.4% 445.3 377.1 18.1% Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii 15.8 34.4 1.0 -54.1% 1 480,0% 94.5 64.4 46.7% Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля 493.1 508.3 471.4 -3.0% 4.6% 1 936.3 1 790.3 8.2% Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: -52.9 -78.1 -67.0 -32.3% -21.0% -225.3 -263.8 -14.6% Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам -35.9 -59.5 -67.0 -39.7% -46.4% -162.4 -263.8 -38.4% Переоценка кредитов по справедливой стоимости

вследствие изменения кредитного качества -17.0 -18.6 -- -8.6% -- -62.9 -- -- Операционные расходы -208.6 -156.8 -191.9 33.0% 8.7% -664.8 -623.4 6.6% Чистая прибыль от продолжающейся деятельности 180.7 217.1 163.3 -16.8% 10.7% 831.2 715.6 16.2% Прибыль от прекращенной деятельности -4.5 11.0 9.1 -140.9% -149.5% 0.5 33.1 -98.5% Чистая прибыль 176.2 228.1 172.4 -22.8% 2.2% 831.7 748.7 11.1% Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. 8.4 10.1 7.6 -16.8% 10.7% 38.1 33.0 15.4% Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 179.9 191.7 -174.8 -6.2% -202.9% 789.1 738.6 6.8% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 170.7 162.1 149.0 5.3% 14.5% 170.7 149.0 14.5% Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности Рентабельность капиталаi 18.8% 25.5% 20.6% -- -- 23.1% -- -- Рентабельность активов 2.6% 3.3% -- -- -- 3.2% -- -- Чистая процентная маржа 5.4% 5.8% -- -- -- 5.7% -- -- Чистая процентная маржа *** 5.6% 6.0% -- -- -- 5.9% -- -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) 69 бп 123 бп 151 бп -- -- 86 бп 153 бп -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) 99 бп 157 бп -- -- -- 115 бп -- -- Отношение операционных расходов к операционным доходам** 42.5% 30.6% 40.7% -- -- 34.2% 34.7% -- * Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении ** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера ***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии Основные показатели отчета о финансовом положении В млрд. руб., если не указано иное 31.12.2018 30.09.2018 01.01.2018 31.12.2018/ 30.09.2018 % 31.12.2018/ 01.01.2018 % Кредиты*: 21 082.3 20 144.7 18 096.1 4.7% 16.5% Кредиты юридическим лицам * 14 331.1 13 725.0 12 696.5 4.4% 12.9% Кредиты физическим лицам * 6 751.2 6 419.7 5 399.6 5.2% 25.0% Реструктуризированные кредиты по амортизированной стоимости 1 255.0 1 243.7 1 208.8 0.9% 3.8% Портфель ценных бумаг 3 749.5 3 601.8 3 166.0 4.1% 18.4% Всего активов i 31 197.5 29 247.9 27 044.5 6.7% 15.4% Средства клиентов всего: 20 897.3 19 888.1 18 123.3 5.1% 15.3% Средства физических лиц 13 495.1 12 605.5 12 278.1 7.1% 9.9% Средства корпоративных клиентов 7 402.2 7 282.6 5 845.2 1.6% 26.6% Основные финансовые коэффициенты Отношение чистых кредитов к депозитам 93.7% 93.8% 91.9% -- -- Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) 8.1% 8.4% -- -- -- Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости 90.4% 91.6% -- -- -- * до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов. Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.

вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал. Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.

в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле. Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал. На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.

(включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал. В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике. Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов: Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года. Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.

в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно. Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году. Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте. Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г. Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.

Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).

Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.

Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67

Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.

Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов. Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г. Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года. Штатная численность Группыi за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости. Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%. Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi Согласно Базель III млрд. руб., если не указано иное 31.12.2018

(стандартный подход + ПВР) 31.12.2018

(стандартный подход) 30.09.2018

(стандартный подход + ПВР) 30.09.2018

(стандартный подход) 01.01.2018 31.12.2018

(стандартный подход + ПВР)/ 30.09.2018

(стандартный подход + ПВР) % 31.12.2018

стандартный подход + ПВР)/ 01.01.2018 % Капитал 1-го уровня 3 766,5 3 766,5 3 562,0 3 562,0 3 291,1 5,7% 14,4% Общий капитал 3 950,6 3 908,6 3 766,2 3 706,7 3 750,8 4,9% 5,3% Активы, взвешенные с учетом риска 31 793,1 32 604,3 30 002,6 30 695,6 29 369,0 6,0% 8,3% Кредитный риск 27 477,4 28 288,6 25 953,6 26 646,6 25 195,1 5,9% 9,1% Операционный риск 3 339,9 3 339,9 3 092,8 3 092,8 3 092,8 8,0% 8,0% Рыночный риск 975,8 975,8 956,2 956,2 1 081,1 2,0% -9,7% Коэффициенты достаточности капитала Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 11,85% 11,55% 11,87% 11,60% 11,21% Коэффициент достаточности общего капитала 12,43% 11,99% 12,55% 12,08% 12,77% Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года. eg

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