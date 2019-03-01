Сбербанк заработал за 2018 год чистую прибыль в размере 831,7 млрд. руб.

Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом, - отметил Президент, Председатель Правления, Герман Греф. - Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой.
Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.»
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год
- Чистая прибыльi Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
- Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
- Рентабельность капиталаi достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
- Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
- Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года:
- Чистая прибыльi составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;
- Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;
- Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%.
Обзор основных показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
4 кв. 2018
|
3 кв. 2018
|
4 кв. 2017
|
4 кв. 18/
3 кв.18
%
|
4 кв. 18/
4 кв. 17
%
|
12M 2018
|
12M 2017
|
12M18/
12M17
%
|
Чистые процентные доходы
|
354.7
|
359.3
|
357.3
|
-1.3%
|
-0.7%
|
1 396.5
|
1 348.8
|
3.5%
|
Чистые комиссионные доходы
|
122.6
|
114.6
|
113.1
|
7.0%
|
8.4%
|
445.3
|
377.1
|
18.1%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii
|
15.8
|
34.4
|
1.0
|
-54.1%
|
1 480,0%
|
94.5
|
64.4
|
46.7%
|
Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля
|
493.1
|
508.3
|
471.4
|
-3.0%
|
4.6%
|
1 936.3
|
1 790.3
|
8.2%
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:
|
-52.9
|
-78.1
|
-67.0
|
-32.3%
|
-21.0%
|
-225.3
|
-263.8
|
-14.6%
|
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам
|
-35.9
|
-59.5
|
-67.0
|
-39.7%
|
-46.4%
|
-162.4
|
-263.8
|
-38.4%
|
Переоценка кредитов по справедливой стоимости
|
-17.0
|
-18.6
|
--
|
-8.6%
|
--
|
-62.9
|
--
|
--
|
Операционные расходы
|
-208.6
|
-156.8
|
-191.9
|
33.0%
|
8.7%
|
-664.8
|
-623.4
|
6.6%
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
|
180.7
|
217.1
|
163.3
|
-16.8%
|
10.7%
|
831.2
|
715.6
|
16.2%
|
Прибыль от прекращенной деятельности
|
-4.5
|
11.0
|
9.1
|
-140.9%
|
-149.5%
|
0.5
|
33.1
|
-98.5%
|
Чистая прибыль
|
176.2
|
228.1
|
172.4
|
-22.8%
|
2.2%
|
831.7
|
748.7
|
11.1%
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
|
8.4
|
10.1
|
7.6
|
-16.8%
|
10.7%
|
38.1
|
33.0
|
15.4%
|
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка
|
179.9
|
191.7
|
-174.8
|
-6.2%
|
-202.9%
|
789.1
|
738.6
|
6.8%
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб.
|
170.7
|
162.1
|
149.0
|
5.3%
|
14.5%
|
170.7
|
149.0
|
14.5%
|
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности
|
Рентабельность капиталаi
|
18.8%
|
25.5%
|
20.6%
|
--
|
--
|
23.1%
|
--
|
--
|
Рентабельность активов
|
2.6%
|
3.3%
|
--
|
--
|
--
|
3.2%
|
--
|
--
|
Чистая процентная маржа
|
5.4%
|
5.8%
|
--
|
--
|
--
|
5.7%
|
--
|
--
|
Чистая процентная маржа ***
|
5.6%
|
6.0%
|
--
|
--
|
--
|
5.9%
|
--
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)
|
69 бп
|
123 бп
|
151 бп
|
--
|
--
|
86 бп
|
153 бп
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
|
99 бп
|
157 бп
|
--
|
--
|
--
|
115 бп
|
--
|
--
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам**
|
42.5%
|
30.6%
|
40.7%
|
--
|
--
|
34.2%
|
34.7%
|
--
* Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении
** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера
***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
31.12.2018
|
30.09.2018
|
01.01.2018
|
31.12.2018/
30.09.2018
%
|
31.12.2018/
01.01.2018
%
|
Кредиты*:
|
21 082.3
|
20 144.7
|
18 096.1
|
4.7%
|
16.5%
|
Кредиты юридическим лицам *
|
14 331.1
|
13 725.0
|
12 696.5
|
4.4%
|
12.9%
|
Кредиты физическим лицам *
|
6 751.2
|
6 419.7
|
5 399.6
|
5.2%
|
25.0%
|
Реструктуризированные кредиты по амортизированной стоимости
|
1 255.0
|
1 243.7
|
1 208.8
|
0.9%
|
3.8%
|
Портфель ценных бумаг
|
3 749.5
|
3 601.8
|
3 166.0
|
4.1%
|
18.4%
|
Всего активов i
|
31 197.5
|
29 247.9
|
27 044.5
|
6.7%
|
15.4%
|
Средства клиентов всего:
|
20 897.3
|
19 888.1
|
18 123.3
|
5.1%
|
15.3%
|
Средства физических лиц
|
13 495.1
|
12 605.5
|
12 278.1
|
7.1%
|
9.9%
|
Средства корпоративных клиентов
|
7 402.2
|
7 282.6
|
5 845.2
|
1.6%
|
26.6%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
93.7%
|
93.8%
|
91.9%
|
--
|
--
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
8.1%
|
8.4%
|
--
|
--
|
--
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
|
90.4%
|
91.6%
|
--
|
--
|
--
* до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов.
Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб.
- Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.
- Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.
- Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал.
- На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.
- В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике.
Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов:
- Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года.
- Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.
- Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.
Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г.
- Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.
- Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).
- Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
- Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67
- Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.
- Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов.
Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
Штатная численность Группыi за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса.
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi
|
Согласно Базель III
млрд. руб., если не указано иное
|
31.12.2018
|
31.12.2018
|
30.09.2018
|
30.09.2018
|
01.01.2018
|
31.12.2018
30.09.2018
%
|
31.12.2018
01.01.2018
%
|
Капитал 1-го уровня
|
3 766,5
|
3 766,5
|
3 562,0
|
3 562,0
|
3 291,1
|
5,7%
|
14,4%
|
Общий капитал
|
3 950,6
|
3 908,6
|
3 766,2
|
3 706,7
|
3 750,8
|
4,9%
|
5,3%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
31 793,1
|
32 604,3
|
30 002,6
|
30 695,6
|
29 369,0
|
6,0%
|
8,3%
|
Кредитный риск
|
27 477,4
|
28 288,6
|
25 953,6
|
26 646,6
|
25 195,1
|
5,9%
|
9,1%
|
Операционный риск
|
3 339,9
|
3 339,9
|
3 092,8
|
3 092,8
|
3 092,8
|
8,0%
|
8,0%
|
Рыночный риск
|
975,8
|
975,8
|
956,2
|
956,2
|
1 081,1
|
2,0%
|
-9,7%
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
|
11,85%
|
11,55%
|
11,87%
|
11,60%
|
11,21%
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
12,43%
|
11,99%
|
12,55%
|
12,08%
|
12,77%
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года.