Новости

ВТБ начинает предоставлять льготные кредиты под 8,5% годовых для малого и среднего бизнеса

1 марта 2019

Банк ВТБ присоединился к обновленной программе Министерства экономического развития РФ, которая направлена на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Программа утверждена постановлением правительства Российской Федерации № 1764 от 30.12.2018 и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим высокую востребованность у бизнеса кредитов с применением различных механизмов льготного финансирования. В рамках программ, реализуемых с Министерством экономического развития РФ, кредитный портфель ВТБ вырос по итогам 2018 года в 3,5 раза и составил около 25 млрд рублей. Уверен, что с началом действия новой программы нашу поддержку получат еще больше субъектов малого и среднего бизнеса».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей
Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании