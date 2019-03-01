«Глобальный взгляд на ВЭД». ВТБ, представители крупного бизнеса и ЦБ обсудили актуальные вопросы внешней торговли

Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев провел конференцию «Глобальный взгляд на ВЭД. Бизнес, банк и регулятор». В мероприятии приняли участие более 100 представителей крупнейших российских компаний, представители Банка России, Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и эксперты по международным расчетам банка ВТБ. Также около 50 организаций в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Перми подключились по видеоконференцсвязи.

В ходе мероприятия были освещены основные тенденции во внешней торговле России, отмечено увеличение внешнеторгового оборота и изменения в структуре основных стран-партнеров, в том числе рост внешнеторгового оборота с Китаем и сокращение доли расчетов в долларах.

В рамках диалога с регулятором обсуждались введенные в действие в 2018 году изменения валютного законодательства, предпосылки этих изменений, а также первые итоги работы в соответствии с новыми требованиями Банка России. Участники отметили, что эти нововведения позволили существенно снизить нагрузку на бизнес и ускорить процедуру постановки контрактов на учет, а также открыли новые возможности для цифровизации процесса. Представители корпоративного сообщества продемонстрировали свой опыт и результаты оптимизации расчетов в рамках ВЭД и автоматизации процесса учета и представления в банк документов (информации) для целей валютного контроля. Участники также поделились ожиданиями по дальнейшим изменениям законодательства.

Кроме того, представители банка ВТБ, бизнеса и РАСПП обсудили особенности ведения бизнеса за рубежом. Специалисты ВТБ поделились экспертизой валютного законодательства в странах СНГ, Китае и Европе, рассказали о возможностях экосистемы банка в этих странах. Уникальная экосистема ВТБ позволяет быстро и безопасно проводить международные расчеты, используя преимущества прямых корреспондентских отношений между дочерними банками и филиалами с головной организацией. Также эксперты ВТБ дали практические рекомендации для повышения скорости и безопасности расчетов.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев по результатам мероприятия отметил: «Сегодня, спустя почти год после внесения изменений в законодательство, все участвующие стороны — представители бизнеса, регулятора и банка — собрались на одной площадке, чтобы обсудить первые итоги работы в новых условиях и сформировать предложения по дальнейшему развитию валютного регулирования. Кроме того, мероприятие позволило представителям российских компаний обменяться практическим опытом и обсудить актуальные вопросы с участием Банка России и экспертов ВТБ. Мы всегда готовы делиться своей компетенцией в работе на российском и зарубежном рынке, а также широкими возможностями уникальной экосистемы банка ВТБ».

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец прокомментировал: «В очередной раз хотел бы поблагодарить нашего уважаемого партнера — банк ВТБ, на площадке которого удалось провести такое важное мероприятие и объединить участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Перми. Изменение валютного законодательства для представителей крупного бизнеса — это сложный процесс. В этих обстоятельствах корпорациям крайне важно быть в курсе последних изменений и понимать, как это может отразиться на их ответственности и эффективности работы».

Справка

Группа ВТБ сотрудничает с Ассоциацией корпоративных казначеев с 2015 г., предоставляя экспертизу, делясь опытом и способствуя выстраиванию профессионального диалога. В 2018 году банк ВТБ стал первым банком в истории АКК, получившим награду за вклад в развитие сообщества корпоративных казначеев России.