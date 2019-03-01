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Банк «Солидарность» поддержит футбольный клуб «Крылья»

1 марта 2019

Уже 2 марта «Крылья Советов» проведут первый в этом году матч в рамках Российской Премьер-лиги. Второй круг сезона 2018/2019 гг. футбольный клуб встречает вместе с официальным партнёром – КБ «Солидарность».

Это сотрудничество обещает стать интересным для всех сторон. Команда получает надежную опору и финансовую поддержку. Банк – уникальную площадку для продвижения своего бренда. А болельщики «Крыльев» – целый ряд специальных проектов и финансовых продуктов на выгодных условиях.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» по праву можно назвать одним из главных символов Самарской области, широко известным по всей России, - отметил председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность» Вадим Кумин. – Поэтому для нас это партнерство является стратегически важным шагом на пути развития банка как в регионе, так и за его пределами. Уверен, что наша поддержка, в свою очередь, поможет команде достойно выступить в рамках чемпионата и выйти на новый уровень.


/ СИА /
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