Банк «Солидарность» поддержит футбольный клуб «Крылья»

Уже 2 марта «Крылья Советов» проведут первый в этом году матч в рамках Российской Премьер-лиги. Второй круг сезона 2018/2019 гг. футбольный клуб встречает вместе с официальным партнёром – КБ «Солидарность».

Это сотрудничество обещает стать интересным для всех сторон. Команда получает надежную опору и финансовую поддержку. Банк – уникальную площадку для продвижения своего бренда. А болельщики «Крыльев» – целый ряд специальных проектов и финансовых продуктов на выгодных условиях.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» по праву можно назвать одним из главных символов Самарской области, широко известным по всей России, - отметил председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность» Вадим Кумин. – Поэтому для нас это партнерство является стратегически важным шагом на пути развития банка как в регионе, так и за его пределами. Уверен, что наша поддержка, в свою очередь, поможет команде достойно выступить в рамках чемпионата и выйти на новый уровень.