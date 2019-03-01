Новости

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг

1 марта 2019

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ теперь можно открыть как в рамках пакета услуг «Турбо», так и без оформления пакета.

Накопительный счет – текущий банковский счет с ежемесячным начислением процентного дохода. Выпуск дебетовой карты к действующему накопительному счету не предусмотрен.

Счет «Турбо» открывается в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.

Процентные ставки по накопительному счету «Турбо» составляют:

  • от 15 тыс. рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 3% до 6% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 1 млн рублей);
  • от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 0,4% до 0,7% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 15 тысяч долларов США).

Открыть накопительный счет «Турбо» можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания накопительного счета «Турбо» можно в отделениях Банка, по телефону 8‑800‑250‑57‑57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей
Россиянам стали доступны бесплатные переводы через Систему быстрых платежей
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании