Солид банк провел семинар по повышению финансовой грамотности

27 февраля в научном центре Краевой больницы №1 (г. Хабаровск) прошел обучающий семинар для членов Ученого Совета медицинской сферы Хабаровского края и врачей города Хабаровска. Организатором выступил Солид Банк. На встрече специалисты банка рассказали медикам о том, как правильно и с наибольшей выгодой пользоваться банковскими услугами и продуктами.



В рамках мероприятия обсуждались не только предложения для частных лиц. Руководители клиник получили развернутую информацию о зарплатных проектах банка и карте национальной платежной системы «МИР», выпускаемой Солид банком. Также были затронуты вопросы, напрямую не касающиеся деятельности банка. Например, выбор контрагента при госзакупках. Так как Солид банк является профессиональным участником рынка банковских гарантий, его сотрудники в совершенстве знают этот продукт и могут посоветовать, как не ошибиться при выборе поставщика.

Владельцы коммерческих медицинских учреждений интересовались, прежде всего, финансированием бизнеса. Для этой категории клиентов банк также предлагает широкий спектр продуктов для разных целей, ориентированных на возможности клиентов и удовлетворяющих их запросы.

И, конечно же, одной из важных тем, поднятых на семинаре, было льготное кредитование работников медицины. Специально для них в банке создана кредитная программа с наиболее лояльными условиями – кредит «Бюджетный».

В течение 2019 года Солид Банк планирует серию подобных семинаров по всем регионам присутствия для специалистов из разных сфер деятельности. Как правило, люди чрезвычайно заняты, и посещать обучающие мероприятия им просто некогда. Уважая загруженность профессионалов, сотрудники Солид Банка сами посещают учреждения и организации. Важно отметить, что банк предоставляет возможность оформить заявку на ту или иную услугу или продукт прямо на рабочем месте.