Банк «Открытие» объявил об изменении условий обслуживания кредитных карт с 1 марта

С 1 марта 2019 банк «Открытие» прекращает продажу кредитных карт «Смарт Карта» и «Автокарта».

Обслуживание и перевыпуск карт сохраняется, говорится в официальном сообщении на сайте банка.