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Банк «Открытие» объявил об изменении условий обслуживания кредитных карт с 1 марта

1 марта 2019

С 1 марта 2019 банк «Открытие» прекращает продажу кредитных карт «Смарт Карта» и «Автокарта». 

Обслуживание и перевыпуск карт сохраняется, говорится в официальном сообщении на сайте банка.


/ СИА /
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