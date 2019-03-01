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«Банк ФИНАМ» объявил режим работы в праздничные дни в период с 8 по 10 марта 2019 года

1 марта 2019

АО «Банк ФИНАМ» обращает внимание на то, что 08, 09 и 10 марта 2019 года являются нерабочими днями. Обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в офисах банка не производится.


/ СИА /
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