Администрация Зиминского района сотрудничала с охранным агентством без лицензии

Администрация Зиминского городского муниципального образования заключала в 2018 г. договоры на оказание охранных услуг блочно- модульной котельной с индивидуальным предпринимателем в отсутствие законных оснований. За оказание охранных услуг без лицензии из местного бюджета было перечислено 180 тыс. рублей. Вместе с этим, данный вид деятельности отсутствовал в ЕГРИП предпринимателя.

Мэру Зиминского городского муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона. Начальник юридического отдела администрации и председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации пресс-службы прокуратуры Приангарья, предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.16 КоАП РФ (за занятие незаконной охранной деятельностью). Назначено наказание в виде административного штрафа.

Для принятия мер в отношении ИП также направлена информация в МИФНС России № 14 по Иркутской области.