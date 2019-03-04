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Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» открыла представительство в Кузбассе

4 марта 2019

Открытие представительства компании «РАФТ ЛИЗИНГ» состоялось в г. Кемерово в феврале 2019 года. Офис расположен в деловом районе столицы Кузбасса.

С угледобычей «РАФТ ЛИЗИНГ» начал работать еще в 2018 году. Успешно финансировал проекты в Новокузнецке и помогал развитию угледобывающей отрасли в Иркутской области. По итогам 2018 года руководством компании было принято стратегическое решение расширить это направление.

<p>Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото: А. Фёдоров</p>

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ».
Фото: А. Фёдоров

Елена ЛАНЦОВА, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Мы весь прошлый год присматривались к угледобывающей отрасли, изучали производственные нюансы, оценивали риски. Пришли к выводу, что Кемеровская область как регион нам интересен. Мы готовы существенно нарастить долю угледобывающей отрасли в портфеле компании».

Адрес представительства ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в г. Кемерово: ул. Карболитовская, д.1, корп. 173, офис 301. Тел.: 8951-602-777-2

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» – одна из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа. Была основана в 2006 году. За 13 лет работы реализовала более 1500 успешных проектов. Головной офис компании расположен в Иркутске, представительства – в Братске и Кемерове. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» финансирует проекты в реальном секторе экономики с целью содействия обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Занимает 48 место среди лизинговых компаний России. (согласно рэнкингу «Эксперт РА» за 2018 год).
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