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В Иркутской области с поличным поймали «черных лесорубов»

1 марта 2019
Фото: enigma-project.ru

Пресечена деятельность жителей Приангарья, подозреваемых в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере на территории Гороховского участкового лесничества Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».  

Трое мужчин задержаны с поличным при рубке и погрузке сосны. В качестве вещественных доказательств с нелегальной деляны изъяты трактор и бензопила. По предварительной информации, злоумышленники срубили 25 кубометров древесины, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, составил более 400 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемым от 22 до 35 лет, ранее они попадали в поле зрения сотрудников полиции. В отношении вальщика и чекеровщика судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, тракторист взят под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения 33-летнему организатору незаконной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.


/ СИА /
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