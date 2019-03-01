Русал украсил декоративной подсветкой несколько улиц Братска

На средства, выделенные компанией РУСАЛ, установили световые консоли на улицах Обручева, Комсомольской и Кирова. Падающий каскад огней украсил площадь перед драмтеатром. Любимый братчанами символ мира и благополучия — глобус — тоже засиял. Об этом сообщается на сайте братской телерадиокомпании.

— Мы видим насколько это красиво, — отметил Юрий Рыхлов, председатель комитета по управлению Центральным районом Братска. — Просьба к братчанам — относиться к этому бережно, не совершать вандальные действия в отношении этих консолей.

Иллюминация предназначена для круглогодичного использования. Ее подключили к системе уличного освещения. Включаются они одновременно.

— В феврале 2018 года компания РУСАЛ и администрация Братска подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках социального партнерства. В данное соглашение вошло порядка 15 мероприятий с объемом финансирования 100 миллионов рублей, — рассказала Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа ОК РУСАЛ. — Несмотря на то, что год был достаточно напряженный. Нас сопровождал санкционный период, все мероприятия мы реализовали за 2018 год. Одно из завершающих мероприятий — освещение улиц города Братска. Объем финансирования составил порядка 6 миллионов рублей.

Сейчас в компании РУСАЛ разрабатывается новый перечень мероприятий, которые станут основой соглашения о социальном партнерстве на 2019 год. В ближайшее время документ подпишут.