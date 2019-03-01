Tesla обещает прибыль, но не сейчас

По словам CEO Tesla, Илона Маска, компания не получит прибыль в I квартале, хотя ожидает возвращение к положительному результату во II квартале.

«Учитывая, что в I квартале будет много разовых платежей, а также наличие проблем с доставкой автомобилей в Китай и Европу, мы не ожидаем, что этот квартал будет прибыльным. Мы считаем, что прибыль вероятна во II квартале», – сообщил Маск на телефонной конференции.

Ранее Tesla заявляла, что намеревается получать прибыль и положительный FCF в каждом квартале за исключением I квартала 2019 г.

Компания также сообщила, что наконец-то запускает Model 3 по цене от $35 000 и переводит все продажи онлайн.

«Вы можете купить свой автомобиль со смартфона примерно в течение одной минуты в США», – сообщил Маск. «У нас все еще будут магазины, но они будут преобразованы в галереи и информационные центры».

Переводя продажи в Интернет Tesla закроет несколько магазинов и уволит часть сотрудников, что позволит сэкономить деньги и снизить цену автомобиля.

«Мучительно трудно сделать этот автомобиль за $35 000 и при этом быть финансово устойчивым», – сказал он. Предприниматель заявил, что пройдет еще как минимум два-три года, прежде чем Tesla сможет производить более дешевый электрокар.