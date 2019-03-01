Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте

Потенциальные возможности участия представителей туристического бизнеса в проекте комплексного развития южной части Байкала презентовал Сбербанк в рамках встречи с представителями турфирм, гостиниц, гидов. Как отметила директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, банк заинтересован в развитии территорий и формировании на них новых возможностей для бизнеса.

В частности, стратегический проект с рабочим названием «Развитие Южного побережья Байкала», в котором сегодня участвует Сбербанк, направлен на формирование на территории туристического кластера со всей сопутствующей инфраструктурой. Данный проект реализуется совместно с Правительством Иркутской области и должен объединить широкий круг интересантов - бизнес, банк, власть, некоммерческие организации, активных жителей региона.

«Подготовкой мастер-плана проекта с учетом целевых туристических и уникальных культурно-природных особенностей территории занимается федеральная консалтинговая компания. В мастер-план в том числе будут включены флагманские проекты по развитию территории, требующие больших инвестиций, например, по возведению крупных гостиничных комплексов, делового конгресс-холла, а также типовые бизнес-проекты, рассчитанные для реализации малым бизнесом, например, организация хостелов, кафе, туристических развлечений. Мы уже знаем ключевых резидентов, которые готовы вкладывать в этот проект свои деньги. Мы пониманием источники получения дополнительного финансирования и поддержки с федерального уровня. Параллельно активно привлекаем и расширяем круг других интересантов проекта», - отметила Наталья Волощенко.

Спикер подробно рассказала об одном из направлений участия представителей турбизнеса в проекте развития региона. Причем уже сейчас, еще до формирования мастер-плана, который будет сверстан в ближайшие месяцы. Это совместная программа Сбербанка и предпринимателей, стимулирующая движение туристического трафика китайских туристов в торговые и сервисные точки-партнеры. Сегодня продолжается активное формирование пула партнеров и присоединиться к программе может любой предприниматель, если он и его услуги потенциально интересны китайскому туристу. Это могут быть точки продаж экскурсий, сувениров, развлечений, любых сопутствующих услуг для путешественника, хостелы, мини-гостиницы и т.д.

Цель партнерской программы: через предоставление выгоды для туриста и обеспечение безопасности, комфортности платежей стимулировать совершение покупок товаров или услуг именно в точках-партнерах. По мнению специалиста банка, распространяя через различные каналы информацию о выгодах и возможности расплатится картами китайской национальной платежной системы, можно управлять туристическим трафиком. Так, к примеру, будет изготовлена и распространена на всем пути пребывания китайского туриста карта территории (как в печатном, так и в виртуальном виде) с нанесенными на ней точками-партнерами.

«По данному проекту мы получили поддержку со стороны китайской национальной платежной системы – она также заинтересована в развитии и расширении географии безналичных платежей. В том числе точки безналичной оплаты будут нанесены и на популярные мобильные карты на китайском языке, по ним будет удобно ориентироваться туристу при передвижении по Иркутску и области», - рассказала Наталья Волощенко.

Как заключила представитель Сбербанка, уже сейчас банк определил наиболее интересные отрасли и точки посещения с точки зрения туриста из Китая, но на самом деле этот перечень может и должен расширяться. Поэтому банк готов обсуждать предложения по сотрудничеству со стороны любых компаний региона, которым интересен проект.