В Чите прошел «Урок цифры»

«Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» прошел в 9 классе читинской школы №47. Это необычный урок информатики, подготовленный специалистами по аналитике данных Сбербанка. Такие занятия в рамках всероссийского образовательного мероприятия сейчас проходят во многих городах России.

Во время урока с алгоритмами искусственного интеллекта ребятам предстояло на тренажерах обучить нейронную сеть при помощи добавления нейронов и нейронных слоев. По результатам урока школьники обучили три модели, сложность которых постепенно возрастала. Первые две задачи все выполнили, а вот над третьей, в рамках которой следовало «заставить» нейроны принять форму попугая, пришлось поломать голову. Лишь несколько человек успешно добились цели.

На уроке присутствовал заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Владимир Александров. Он также попробовал выполнить тестовое задание.

«Сегодня искусственный интеллект присутствует в большинстве передовых приложений, с которыми мы сталкиваемся каждый день - распознавание лиц на фото в социальных сетях, распознавание и генерация речи при общении с голосовым помощником. Проведение таких уроков позволяет учащимся познакомиться с искусственным интеллектом в игровом формате. Специалисты в области программирования искусственного интеллекта сегодня востребованы и, возможно, кто-то из участников этого урока в будущем выберет это направление для своей профессии», - отметил Владимир Александров.

«Уроки цифры полезны для школьников. Они позволяют в доступной форме получить азы работы с такими сложными технологиями как, например, искусственный интеллект. Нашим ребятам понравился урок. В их глазах был азарт – так хотелось справиться с самой сложной третьей задачей. Те, кто не успел выполнить задачу, ушли с урока, полные решимости изучить материалы и все-таки успешно обучить нейросеть», - рассказал учитель информатики СОШ №47 Егор Михайлов.

Организаторами всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».