Курс доллара пока стабилен. Когда ждать сюрпризов?

В четверг, 28 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 11 коп. (+0,17%), до 65,90 руб., курс евро – на 23 коп. (+0,31%), до 75,00 руб. Из-за снижения цен на нефть торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Торги прошли относительно спокойно. Динамика пары доллар/рубль очень схожа с зеркальным движением цены на нефть.

Негативный фон на национальную валюту исходил от преждевременного завершения переговоров двух лидеров США и КНДР на саммите во вьетнамском Ханое. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению. Это способствовало увеличению спроса на защитные активы (франк, йена). Представитель Белого дома заявил, что переговоры были конструктивными. Ким Чен Ын тоже выразил благодарность Трампу за то, что он приложил позитивные усилия для успешной встречи и переговоров.

На американской сессии рубль не смог укрепиться из-за резкого укрепления доллара после публикации данных по ВВП США, которые превзошли ожидания рынка. Предварительные данные по ВВП за четвертый квартал показали рост на 2,6%, в то время как по прогнозу ожидалось увеличение на 2,2%.

На торгах в Азии, 1 марта, нефть сорта Brent находится в плюсе на 0,23%. Доллар к основным валютам торгуется смешанно. Можно выделить то, что он торгуется в плюсе против франка и йены, а значит, участники рынка сегодня готовы инвестировать деньги в рисковые активы.

За последние шесть часов цена на нефть подорожала без объемов - это первый признак, что в ближайшие часы может последовать их падение. Пока цена находится выше $66,26 за баррель участники рынка, торгующие на рублевых парах, вряд ли будут реагировать на динамику нефти. Учитывая, что сегодня пятница, то пробой $66,26 вызовет продажи рубля.

Есть и положительный момент для российской валюты. Цена находится у сопротивления 66,70 руб. за доллар. Если на торгах в Европе покупатели его пройдут на объеме, то им откроется дорога к 67,30. В этом случае по итогам пятницы стоит ожидать укрепления рубля к доллару до 65,55 руб. По паре евро/рубль техническая картина неоднозначная. С уровня 75,00 руб. цена может двинуться как к 75,40, так и к 74,55. Здесь нужно следить за парой евро/доллар.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари