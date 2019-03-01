Комиксы – это не только супергерои. 3 марта в Иркутске пройдет «День Ч» – семейный интеллектуальный выходной с участием столичных и зарубежных гостей

Европейские форматы образовательных и культурных мероприятий постепенно приходят в Иркутск. Как увлечь детей чтением, а подростков серьезными произведениями? Почему комиксы справляются с такими задачами лучше обычной литературы? С чем связано предвзятое отношение к ним? Об этом рассказали организаторы, партнеры и гости «Дня Ч» на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику. Портал SIA.RU записал несколько цитат.

«Книжная полянка выросла»

Фото А. Федорова

Любовь Окладникова, директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч»:

– Некоторые форматы образовательных и культурных мероприятий, которые есть в Германии, в силу нашей профессиональной деятельности мы привозим в Иркутск. В Германии, например, принято собираться в кафе, читать книги вслух и потом обсуждать их. Так в Иркутске появилась книжная полянка, которая постепенно доросла до такого праздника, прообраза детского книжного фестиваля.

Праздник чтения, если вы незнакомы с таким форматом, это интеллектуальный выходной. Мы стремимся к тому, чтобы к нам приходили люди разных возрастов, семьями, чтобы интересно и с пользой проводили время. В этом году мы будем говорить о визуальном искусстве в литературе.

«Причина не в детях – культура меняется, становится более визуальной и клиповой»

Фото Н. Понамаревой

Мария Бызова, директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч»:

– Когда мы, взрослые, говорим, что дети не читают, мы отделяем себя от того поколения, которое сами родили и воспитываем. Но причина не в детях – меняется сама культура, она становится более визуальной и клиповой. Дети, рассматривая картинки, просто иначе воспринимают информацию.

Для родителей это возможность увлечь малышей книгами, а подростков заинтересовать теми произведениями, которые они никогда не прочли бы в виде текстов. Кроме того, нельзя один раз ребенку сказать что-то и оставить его наедине со своими мыслями. Поэтому праздники мы проводим два, а в этом году даже три раза, и ими наши проекты не ограничиваются.

« День Ч» – отличный пример кооперации»

Фото А. Федорова

Анна Масленникова, соорганизатор «Дня Ч»:

– «День Ч» – это отличный пример кооперации. Вместе с нами праздник делают огромное количество волонтеров: школьников, студентов, взрослых. И, конечно, организации. На наших программах и афишах более тридцати логотипов, и очень радостно, что один из них – логотип Иркутской нефтяной компании, благодаря которой мы смогли пригласить именитых гостей и планируем в течение 2019 года провести три праздника с их участием.

«Культурные проекты – это один из самых верных способов улучшить и развить пространство»

Фото Н. Понамаревой

Сергей Евчик, начальник управления информации и массовых коммуникаций ООО «ИНК»:

– Есть несколько причин, по которым мы решили принять участие в «Дне Ч». ИНК активно развивается и поддерживает не только социальные, но и культурные проекты, справедливо полагая, что это один из самых верных способов улучшить и развить пространство для нормальной жизни в регионе.

«День Ч» соответствует политике Иркутской нефтяной компании и нашим внутренним стандартам: это новый, оригинальный проект, который делают местные творческие активные люди. Нашим коллегам и партнерам мы сказали, что хотим видеть программу не только в Иркутске, но и в Усть-Куте. Это базовый регион присутствия компании, в котором у нас очень много производственных и других планов. Организаторы согласились с нашим условием, поэтому мы приняли решение попробовать.

«Мавил приедет из Берлина только к вам»

Фото А. Федорова

Дмитрий Яковлев (Санкт-Петербург), главный редактор издательства «БУМКНИГА», организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест», гость «Дня Ч»:

– Самое важное, мы видим последние пару лет, что инициатива идет из регионов. В Москве фестиваль – это огромное количество денег, но иногда есть ощущение, что люди не всегда понимают, что и зачем они делают. В регионах, особенно в Сибири, такое понимание есть всегда.

Мы проводим фестиваль комиксов «Бумфест» уже одиннадцать лет. Делаем это частично за счет города, частично за счет различных институций: консульств, посольств, культурных фондов. Авторов, которых издаем, стараемся возить не только в Питер и Москву. Мавил, например, сейчас приедет из Берлина только к вам. В конце апреля на фестиваль комиксов в Новосибирск приедет финская художница, книгу которой мы сейчас сдаем в печать. В Усть-Кут осенью привезем Юлию Никитину, Марию Орлову из издательства «Самокат», есть время еще с иностранным гостем договориться. Там тоже все мощно будет.

«Нас до сих пор преследуют советские, а на самом деле, американские стереотипы»

Фото А. Федорова

Виктор Меламед (Москва), книжно-журнальный иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна, гость «Дня Ч»:

– Нас до сих пор преследуют советские, а на самом деле, американские стереотипы о том, что комиксы – это про супергероев для детей. На самом деле там есть и сложные, эмоциональные истории, на уровне хорошей психологической литературы. Не все знают, что перед Второй мировой войной американское консервативное общество на законодательном уровне добилось запрета на взрослые комиксы, то есть на все, что содержало информацию «не для детей». В итоге на десятилетия страна отстала от Европы, где все это время шло качественное развитие. Россия, поскольку испытывает доминирующее влияние американской культуры, все эти стереотипы поймала.

На мой взгляд, в нашей стране книжная культура только начинает разгоняться, развиваться. Появляются авторы, интересные более искушенному и избалованному европейскому читателю. Такие книги уже есть и в Иркутске.

Фото А. Федорова