Комиксы – это не только супергерои. 3 марта в Иркутске пройдет «День Ч» – семейный интеллектуальный выходной с участием столичных и зарубежных гостей

Европейские форматы образовательных и культурных мероприятий постепенно приходят в Иркутск. Как увлечь детей чтением, а подростков серьезными произведениями? Почему комиксы справляются с такими задачами лучше обычной литературы? С чем связано предвзятое отношение к ним? Об этом рассказали организаторы, партнеры и гости «Дня Ч» на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику. Портал SIA.RU записал несколько цитат.
«Книжная полянка выросла»
Любовь Окладникова, директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч»:
– Некоторые форматы образовательных и культурных мероприятий, которые есть в Германии, в силу нашей профессиональной деятельности мы привозим в Иркутск. В Германии, например, принято собираться в кафе, читать книги вслух и потом обсуждать их. Так в Иркутске появилась книжная полянка, которая постепенно доросла до такого праздника, прообраза детского книжного фестиваля.
Праздник чтения, если вы незнакомы с таким форматом, это интеллектуальный выходной. Мы стремимся к тому, чтобы к нам приходили люди разных возрастов, семьями, чтобы интересно и с пользой проводили время. В этом году мы будем говорить о визуальном искусстве в литературе.
«Причина не в детях – культура меняется, становится более визуальной и клиповой»
Мария Бызова, директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч»:
– Когда мы, взрослые, говорим, что дети не читают, мы отделяем себя от того поколения, которое сами родили и воспитываем. Но причина не в детях – меняется сама культура, она становится более визуальной и клиповой. Дети, рассматривая картинки, просто иначе воспринимают информацию.
Для родителей это возможность увлечь малышей книгами, а подростков заинтересовать теми произведениями, которые они никогда не прочли бы в виде текстов. Кроме того, нельзя один раз ребенку сказать что-то и оставить его наедине со своими мыслями. Поэтому праздники мы проводим два, а в этом году даже три раза, и ими наши проекты не ограничиваются.
«День Ч» – отличный пример кооперации»
Анна Масленникова, соорганизатор «Дня Ч»:
– «День Ч» – это отличный пример кооперации. Вместе с нами праздник делают огромное количество волонтеров: школьников, студентов, взрослых. И, конечно, организации. На наших программах и афишах более тридцати логотипов, и очень радостно, что один из них – логотип Иркутской нефтяной компании, благодаря которой мы смогли пригласить именитых гостей и планируем в течение 2019 года провести три праздника с их участием.
«Культурные проекты – это один из самых верных способов улучшить и развить пространство»
Сергей Евчик, начальник управления информации и массовых коммуникаций ООО «ИНК»:
– Есть несколько причин, по которым мы решили принять участие в «Дне Ч». ИНК активно развивается и поддерживает не только социальные, но и культурные проекты, справедливо полагая, что это один из самых верных способов улучшить и развить пространство для нормальной жизни в регионе.
«День Ч» соответствует политике Иркутской нефтяной компании и нашим внутренним стандартам: это новый, оригинальный проект, который делают местные творческие активные люди. Нашим коллегам и партнерам мы сказали, что хотим видеть программу не только в Иркутске, но и в Усть-Куте. Это базовый регион присутствия компании, в котором у нас очень много производственных и других планов. Организаторы согласились с нашим условием, поэтому мы приняли решение попробовать.
«Мавил приедет из Берлина только к вам»
Дмитрий Яковлев (Санкт-Петербург), главный редактор издательства «БУМКНИГА», организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест», гость «Дня Ч»:
– Самое важное, мы видим последние пару лет, что инициатива идет из регионов. В Москве фестиваль – это огромное количество денег, но иногда есть ощущение, что люди не всегда понимают, что и зачем они делают. В регионах, особенно в Сибири, такое понимание есть всегда.
Мы проводим фестиваль комиксов «Бумфест» уже одиннадцать лет. Делаем это частично за счет города, частично за счет различных институций: консульств, посольств, культурных фондов. Авторов, которых издаем, стараемся возить не только в Питер и Москву. Мавил, например, сейчас приедет из Берлина только к вам. В конце апреля на фестиваль комиксов в Новосибирск приедет финская художница, книгу которой мы сейчас сдаем в печать. В Усть-Кут осенью привезем Юлию Никитину, Марию Орлову из издательства «Самокат», есть время еще с иностранным гостем договориться. Там тоже все мощно будет.
«Нас до сих пор преследуют советские, а на самом деле, американские стереотипы»
Виктор Меламед (Москва), книжно-журнальный иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна, гость «Дня Ч»:
– Нас до сих пор преследуют советские, а на самом деле, американские стереотипы о том, что комиксы – это про супергероев для детей. На самом деле там есть и сложные, эмоциональные истории, на уровне хорошей психологической литературы. Не все знают, что перед Второй мировой войной американское консервативное общество на законодательном уровне добилось запрета на взрослые комиксы, то есть на все, что содержало информацию «не для детей». В итоге на десятилетия страна отстала от Европы, где все это время шло качественное развитие. Россия, поскольку испытывает доминирующее влияние американской культуры, все эти стереотипы поймала.
На мой взгляд, в нашей стране книжная культура только начинает разгоняться, развиваться. Появляются авторы, интересные более искушенному и избалованному европейскому читателю. Такие книги уже есть и в Иркутске.
О мероприятии:
Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч» пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» в Иркутске 3 марта. Главной темой мероприятия станут «Визуальные искусства в литературе», спикерами выступят современные издатели, писатели, иллюстраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Улан-Удэ и Иркутска.
Вход на праздник бесплатный, по обязательной предварительной регистрации. Присоединиться к «Дню Ч» можно будет в любое время в течение дня. Гардероб будет открыт с 10.00.
Организаторы мероприятия: Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазин «Кукуля». Генеральный партнер «Дня Ч» в 2019 году – Иркутская нефтяная компания.
Праздник пройдет в Иркутске уже в третий раз. Организаторы ставят своей задачей создание регулярной культурной площадки, направленной на популяризацию чтения. «День Ч» – это возможность семьям с детьми интересно и познавательно провести свой выходной вместе.
Формат семейного интеллектуального выходного предполагает лекции, мастер-классы, творческие и интерактивные зоны для детей всех возрастов, родителей и педагогов.
Так, в «Зоне путешественников» дети 5-9 лет смогут отправиться рейсом «Из Германии во Францию», посетив станции анимации, песочного театра, леттеринга, астрономии. Вечером ребята встретятся с путешественницей Анной Важениной и писателем Евгением Рудашевским, который представит серию мини-энциклопедий «Экстремальный пикник» и расскажет о том, как вести себя в походе.
В «Зоне художников» весь день будут проходить различные мастер-классы по изобразительному искусству: школьники посетят виртуальную экскурсию в Русский музей, создадут комиксы про «Пятерку байкальских супергероев», узнают, как делали иллюстрации в Средневековье, научатся техникам скетчинга, коллажа, арт-терапии.
Для самых маленьких гостей праздника – малышей до четырех лет – и их родителей будет работать «Музыкальная книжная поляна». Опытные педагоги из Вальдорфского детского сада и Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта проведут развивающие творческие и музыкально-лингвистические занятия.
В «Зоне интересных встреч» пройдут лекции и мастер-классы с участием гостей «Дня Ч» – экспертов в области графической литературы. Иллюстраторы, писатели, издатели, педагоги подискутируют о том, «Зачем нужны книги, в которых картинок больше, чем текста». Дмитрий Яковлев, главный редактор издательства «Бумкнига», развенчает главные заблуждения и мифы о комиксах. Автор рисованных историй из Берлина Мавил презентует книгу «Киндерланд», которая была удостоена главной премии в области графической литературы в Германии. Книжно-журнальный иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед проведет лекцию «Графика – это поэзия». Работа лектория завершится поэтическим конкурсом «Сценические чтения» на немецком и французском языках.
Помимо основной программы, весь день будут работать дополнительные интерактивные и творческие зоны: квесты, игротека, буккроссинг, «Литературное кафе», фотозона, показ диафильмов, «Музей комиксов», читальный зал библиотеки имени И. Уткина, а также ярмарка, на которой можно будет приобрести книги по издательским ценам и сувениры.
Осенью праздник чтения состоится дважды – 10 октября в Усть-Куте, 12-13 октября – в Иркутске. Осенний праздник чтения в областном центре будет дополнен книжной ярмаркой, на которой современные издательства представят отечественные и зарубежные книги для детей и подростков.
Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:
Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/
ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia
Сайт: http://prazdnikchtenia.ru/
Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.
Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).
Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области.
ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов.