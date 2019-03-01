Новости

Механизмы поддержки крупнейших инвестпроектов Иркутской области обсудили в Москве

1 марта 2019

Глава регионального Правительства Руслан Болотов принял участие в рабочем совещании, которое провел заместитель Министра финансов РФ Андрей Иванов.

На совещании обсудили вопросы выработки эффективных механизмов государственной поддержки при реализации новых инвестиционных проектов АО «Группы ИЛИМ» по строительству целлюлозно-картонного комбината и модернизации производства в г. Усть-Илимске, ООО «Иркутская нефтяная компания» по созданию газохимического комплекса в Иркутской области, ЗАО «Техноинвест Альянс» по строительству горно-металлургического комбината (ГМК) на базе Зашихинского редкометалльного месторождения.

По результатам встречи сформулированы предложения по обеспечению инвестиционных проектов необходимыми инфраструктурными объектами, предложены варианты мер предоставления федеральных и региональных преференций. Указанные предложения будут рассмотрены на планируемом в марте текущего года расширенном совещании у первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте
Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто
Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании