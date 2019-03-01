Виталий Шуба в качестве советника Губернатора будет курировать исполнение федеральных программ в Иркутской области

Советником Губернатора Иркутской области назначен Виталий Шуба. Соответствующее распоряжение вступило в силу 1 марта.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Виталий Шуба опытный политик. Впервые он был избран депутатом в 1990 году в Братский городской Совет. С 1993 года на протяжении пяти созывов избирался депутатом Государственной Думы Российской Федерации и работал в Комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам.

С 1996 по 2000 год был членом постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

С 2013 по 2018 год представлял Законодательное Собрание Иркутской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В должности советника Губернатора Иркутской области Виталий Шуба будет курировать исполнение федеральных программ.