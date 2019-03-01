На Ольхоне 4-6 марта пройдет музыкальный фестиваль «Синий лед»

Музыкальный фестиваль «Синий лед» состоится в рамках «Зимниады – 2019» в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области 4-6 марта. Ключевым мероприятием станет светомузыкальный перфоманс «Ледокол».

Церемония открытия фестиваля состоится на льду Байкала возле скалы Богатырь в 16 часов 4 марта. Для присутствующих выступят солисты ансамблей Дмитрия Покровского и «Art Moto Concort». Также участники вместе со зрителями станцуют ёхор. Помимо этого, в первый день состоится выступление хорового коллектива «Soli Tutti» из Франции в зале усадьбы Н. Бенчарова.

Там же 5 марта пройдут презентация проекта «Olkhon Sound Library» и концерт классической музыки. У скалы Богатырь будет показан светомузыкальный перфоманс «Ледокол», посвященный истории ледокола «Ангара».

- В перфомансе будут использованы песни «Заберут меня в солдаты» и «За лесом солнце закатилось», а также вальс «На сопках Маньчжурии» И.А. Шатрова, – рассказали организаторы.

В заключительный день фестиваля, 6 марта, прозвучат в церкви колокольные звоны от Олеси Ростовской. В усадьбе Н. Бенчарова пройдет концерт этнической перкуссии «Этнобит» ИРНИТУ. На этой же площадке фестиваль завершится программой «Разговор с Байкалом» в исполнении Олеси Ростовской.