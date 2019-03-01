«Зимниада» попала в топ-5 российских событий начала весны

XVI Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» вошел в топ-5 событий в России начала весны. Помимо «Зимниады», в рейтинг лучших событий попали Зимняя универсиада в Красноярске, Кубок мира по горнолыжному спорту на Красной Поляне, фестиваль «Sandarina» в Екатеринбурге и мировой тур по сноуборду «Grand Prix de Russie 2019» в Москве. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат», критериями послужили популярность и уникальность мероприятий.
Согласно календарю «Зимниады», начало весны на Байкале будет насыщенным.
- Гонка на собачьих упряжках «Baikal Race» по маршруту Иркутск-Листвянка-Иркутск пройдет 2-4 марта
- Байкальский марафон на коньках по озеру Байкал рядом с поселком Сахюрта – 1-3 марта
- зимний музыкальный фестиваль «Baikal-live winter» в Листвянке и Иркутске – 1-3 марта
- фестиваль сказочных зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке и Байкальске – 2-3 марта
- музыкальный фестиваль «Синий лед» в поселке Хужир на острове Ольхон – 4-6 марта.