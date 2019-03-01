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Иркутск занял первое место по доле любителей Sony Playstation

1 марта 2019

Эксперты Авито проанализировали рынок игровых консолей и узнали, что в Иркутске Sony Playstation (PS) спустя год осталась популярнее главного конкурента, Xbox. При этом PS стоит на 20% дороже.

В 2017 году рынок игровых консолей в России был поделен между главными конкурентами – Sony Playstation и Xbox – поровну: на каждую марку пришлось по 50% продаж. При этом среди 23 крупных городов в 10 первенство принадлежало Xbox, а 8 – Sony. Еще в пяти был паритет. А в 2018 году Sony Playstation совершила мощный рывок в продажах и завоевала рынок: теперь соотношение продаж составляет 60% на 40%. Более того, PS буквально отобрала 10 «чужих» городов и склонила 5 «нейтральных» в свою пользу, получив долю от 54% в Саратове до 66% в Иркутске и Красноярске.

В Иркутске доля продаж PlayStation в 2018 году составила 66%, а Xbox – 34%. В прошлом году также лидировала PlayStation. Такое же соотношение сил и в Красноярске.

Город

Доли продаж в 2018

Лидер в 2017

PlayStation (PS)

Xbox

1

Иркутск

66%

34%

PS

2

Красноярск

66%

34%

PS

3

Ижевск

64%

36%

PS

4

Ростов-на-Дону

61%

39%

Поровну

5

Воронеж

61%

39%

Поровну

6

Москва

61%

39%

PS

7

Тольятти

61%

39%

PS

8

Екатеринбург

60%

40%

PS

9

Челябинск

60%

40%

Поровну

10

Пермь

60%

40%

PS

11

Краснодар

60%

40%

Xbox

12

Барнаул

59%

41%

Xbox

13

Тюмень

59%

41%

Xbox

14

Омск

59%

41%

Поровну

15

Нижний Новгород

59%

41%

PS

16

Санкт-Петербург

58%

42%

Поровну

17

Волгоград

58%

42%

Xbox

18

Новосибирск

57%

43%

Xbox

19

Уфа

56%

44%

Xbox

20

Самара

56%

44%

Xbox

21

Ульяновск

56%

44%

Xbox

22

Казань

55%

45%

Xbox

23

Саратов

54%

46%

Xbox
 

Вся Россия

60%

40%

Поровну
 

Интересно отметить, PlayStation добилась такого успеха, несмотря на подорожание в целом по России на 10% до 9 881 рубля. В Иркутске PS подорожала на 2% до 10 494 рублей, а Xbox в цене увеличился на 1% и стоит в среднем 8 713 рублей.


/ СИА /
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