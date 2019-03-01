Иркутск занял первое место по доле любителей Sony Playstation

Эксперты Авито проанализировали рынок игровых консолей и узнали, что в Иркутске Sony Playstation (PS) спустя год осталась популярнее главного конкурента, Xbox. При этом PS стоит на 20% дороже.

В 2017 году рынок игровых консолей в России был поделен между главными конкурентами – Sony Playstation и Xbox – поровну: на каждую марку пришлось по 50% продаж. При этом среди 23 крупных городов в 10 первенство принадлежало Xbox, а 8 – Sony. Еще в пяти был паритет. А в 2018 году Sony Playstation совершила мощный рывок в продажах и завоевала рынок: теперь соотношение продаж составляет 60% на 40%. Более того, PS буквально отобрала 10 «чужих» городов и склонила 5 «нейтральных» в свою пользу, получив долю от 54% в Саратове до 66% в Иркутске и Красноярске.

В Иркутске доля продаж PlayStation в 2018 году составила 66%, а Xbox – 34%. В прошлом году также лидировала PlayStation. Такое же соотношение сил и в Красноярске.

№ Город Доли продаж в 2018 Лидер в 2017 PlayStation (PS) Xbox 1 Иркутск 66% 34% PS 2 Красноярск 66% 34% PS 3 Ижевск 64% 36% PS 4 Ростов-на-Дону 61% 39% Поровну 5 Воронеж 61% 39% Поровну 6 Москва 61% 39% PS 7 Тольятти 61% 39% PS 8 Екатеринбург 60% 40% PS 9 Челябинск 60% 40% Поровну 10 Пермь 60% 40% PS 11 Краснодар 60% 40% Xbox 12 Барнаул 59% 41% Xbox 13 Тюмень 59% 41% Xbox 14 Омск 59% 41% Поровну 15 Нижний Новгород 59% 41% PS 16 Санкт-Петербург 58% 42% Поровну 17 Волгоград 58% 42% Xbox 18 Новосибирск 57% 43% Xbox 19 Уфа 56% 44% Xbox 20 Самара 56% 44% Xbox 21 Ульяновск 56% 44% Xbox 22 Казань 55% 45% Xbox 23 Саратов 54% 46% Xbox Вся Россия 60% 40% Поровну

Интересно отметить, PlayStation добилась такого успеха, несмотря на подорожание в целом по России на 10% до 9 881 рубля. В Иркутске PS подорожала на 2% до 10 494 рублей, а Xbox в цене увеличился на 1% и стоит в среднем 8 713 рублей.