Иркутск занял первое место по доле любителей Sony Playstation

Эксперты Авито проанализировали рынок игровых консолей и узнали, что в Иркутске Sony Playstation (PS) спустя год осталась популярнее главного конкурента, Xbox. При этом PS стоит на 20% дороже.
В 2017 году рынок игровых консолей в России был поделен между главными конкурентами – Sony Playstation и Xbox – поровну: на каждую марку пришлось по 50% продаж. При этом среди 23 крупных городов в 10 первенство принадлежало Xbox, а 8 – Sony. Еще в пяти был паритет. А в 2018 году Sony Playstation совершила мощный рывок в продажах и завоевала рынок: теперь соотношение продаж составляет 60% на 40%. Более того, PS буквально отобрала 10 «чужих» городов и склонила 5 «нейтральных» в свою пользу, получив долю от 54% в Саратове до 66% в Иркутске и Красноярске.
В Иркутске доля продаж PlayStation в 2018 году составила 66%, а Xbox – 34%. В прошлом году также лидировала PlayStation. Такое же соотношение сил и в Красноярске.
|
№
|
Город
|
Доли продаж в 2018
|
Лидер в 2017
|
PlayStation (PS)
|
Xbox
|
1
|
Иркутск
|
66%
|
34%
|
PS
|
2
|
Красноярск
|
66%
|
34%
|
PS
|
3
|
Ижевск
|
64%
|
36%
|
PS
|
4
|
Ростов-на-Дону
|
61%
|
39%
|
Поровну
|
5
|
Воронеж
|
61%
|
39%
|
Поровну
|
6
|
Москва
|
61%
|
39%
|
PS
|
7
|
Тольятти
|
61%
|
39%
|
PS
|
8
|
Екатеринбург
|
60%
|
40%
|
PS
|
9
|
Челябинск
|
60%
|
40%
|
Поровну
|
10
|
Пермь
|
60%
|
40%
|
PS
|
11
|
Краснодар
|
60%
|
40%
|
Xbox
|
12
|
Барнаул
|
59%
|
41%
|
Xbox
|
13
|
Тюмень
|
59%
|
41%
|
Xbox
|
14
|
Омск
|
59%
|
41%
|
Поровну
|
15
|
Нижний Новгород
|
59%
|
41%
|
PS
|
16
|
Санкт-Петербург
|
58%
|
42%
|
Поровну
|
17
|
Волгоград
|
58%
|
42%
|
Xbox
|
18
|
Новосибирск
|
57%
|
43%
|
Xbox
|
19
|
Уфа
|
56%
|
44%
|
Xbox
|
20
|
Самара
|
56%
|
44%
|
Xbox
|
21
|
Ульяновск
|
56%
|
44%
|
Xbox
|
22
|
Казань
|
55%
|
45%
|
Xbox
|
23
|
Саратов
|
54%
|
46%
|
Xbox
|
Вся Россия
|
60%
|
40%
|
Поровну
Интересно отметить, PlayStation добилась такого успеха, несмотря на подорожание в целом по России на 10% до 9 881 рубля. В Иркутске PS подорожала на 2% до 10 494 рублей, а Xbox в цене увеличился на 1% и стоит в среднем 8 713 рублей.