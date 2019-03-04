Современные работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин

Только 8% компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров (51%) ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных. 3% затруднились с ответом. об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Однако среди кандидатов, одинаково подходящих на вакансию, мужчины все-таки имеют некоторое предпочтение у работодателей: 7% однозначно выберут мужчину и только 4% — однозначно женщину. 50% скорее предпочтут мужчину и 39% скорее примут на работу женщину.

С предпочтениями работодателей по поводу социального статуса кандидатов женщинам приходится сталкиваться чаще, чем мужчинам. Семейное положение и наличие детей у женщины-претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на социальный статус мужчины не обращает внимания 71% предприятий. Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими соискательницами в каждой пятой компании (20%). Женщин, не состоящих в браке и не имеющих детей, предпочтут иным претенденткам 11% работодателей. Среди кандидатов-мужчин женатых и с детьми предпочтут 22% работодателей.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решил возглавить борьбу с гендерными стереотипами. Вслед за отменой графы «образование» в объявлениях о поиске работы SuperJob принимает еще одно революционное решение. Теперь портал не будет требовать от соискателей обязательного заполнения графы «пол» в резюме.