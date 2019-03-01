Банк «Открытие» повышает ставки по вкладам

Банк «Открытие» увеличил ставки по вкладам «Основной доход», «Премиальный», «Свободное пополнение» и «Активное управление». Рост ставок составил от 0,2% до 0,5%. Максимальные ставки по флагманским наиболее доходным вкладам «Надежный» и «Открытый» не менялись и составляют 7,9% и 9,3% соответственно.

Также 1 марта были повышены ставки по накопительным счетам «Моя копилка» и «Накопительный» - до 7% и 9% соответственно.

Более подробная информация по условиям размещения средств на вкладах и счетах в «Открытии» - на сайте банка.