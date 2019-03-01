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Альфа-Банк начал открывать спецсчета физлицам для участия в госзакупках

1 марта 2019

Альфа-Банк, как один из уполномоченных банков, предложил розничным клиентам банка полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках и закупках госкомпаний по открытию и обслуживанию специальных счетов и интеграции с операторами электронных площадок, утвержденных Правительством РФ для проведения государственных и корпоративных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Теперь розничные клиенты могут открывать специальные счета участника государственных закупок в Альфа-Банке.

Открыть специальный счет участника закупки можно в любом отделении Альфа-Банка на территории Российской Федерации. Счет будет открыт в день обращения клиента в банк. При этом, информация о счете на торговую площадку будет передана не позднее следующего рабочего дня. Если клиент участвует в конкурсах/ аукционах на нескольких электронных площадках, то одного спецсчета будет достаточно.

«Мы предлагаем нашим клиентам – физическим лицам оценить удобство и комфорт использования нашего специального счета при участии в государственных закупках. Теперь клиенты банка в кратчайшие сроки могут оформить заявку и стать участников торгов», - прокомментировал руководитель дирекции развития сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

В Альфа-Банке открытие и обслуживание специального счета участника закупки осуществляется бесплатно, при этом по счету производится начисление процентов на ежедневный остаток, включая средства, заблокированные торговой площадкой.

Подробнее о возможности открыть специальные счета участников государственных закупок можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/44-fz/ 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. 
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. 
По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре. 


/ СИА /
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