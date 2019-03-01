Российский рынок акций дрейфует в отсутствие новостей

В пятницу, 1 марта, российский рынок акций дрейфует. Рублевый фондовый индекс МосБиржи совершает колебания в области 2470-2450 пп., долларовый РТС демонстрирует околонулевые изменения вблизи 1190 п. на умеренно позитивном внешнем фоне. Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», ожидает закрытия индексов вблизи текущих уровней:



– Сегодня рынок анализирует финансовые результаты по МСФО за 2018 год Детского мира, ТМК. Акции ТМК растут на 0.3% в свете сохранения маржи по EBITDA на уровне 14%, сокращения чистого долга и перспектив роста сегмента бесшовных труб OCTG, который в ближайшие годы будет ключевым триггером для бизнеса ТМК. В акциях Детского мира интерес отсутствует, однако меры социальной поддержки семей могут способствовать росту продаж детских товаров и, соответственно, росту финансовых результатов в последующие годы.

Внешний фон умеренно позитивен, тогда как азиатские рынки растут в связи с планами MSCI увеличить вес китайских акций в индексе развивающихся рынков в четыре раза к ноябрю. Европейские фондовые индикаторы также показывают внушительную прибавку, что может быть обусловлено позитивной макростатистикой. Тем не менее оптимизм на глобальных рынках, на мой взгляд, вряд ли получит продолжение из-за неопределенности по поводу торговой сделки между США и Китаем.

Курс доллара США, который поддерживают стабильные в районе $65-66 за баррель цены на нефть Brent, опустился сегодня до 65.8 руб./$. Потенциал укрепления рубля по-прежнему рассматривам как невысокий, но в ближайшее время в отсутствие негативных новостей курс доллара США не должен выбраться выше 66 руб./$. Для курса евро актуальным остается диапазон 74-75.5 руб./€.