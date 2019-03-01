Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты. Также он заявил, что не имеет значения, где будет расположен эмиссионный центр. Он предложил разместить его в Санкт-Петербурге, отметив, что это его любимый город и родина президента России Владимира Путина.

«Президент Беларуси, вероятно, имел ввиду наднациональную денежную единицу, аналог евро, – Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари, отмечает. – Однако, с нашей точки зрения, рассматривать данный вопрос без Казахстана бессмысленно. Изначально евразийский центробанк был запланирован в Алматы, поскольку какая-либо евразийская интеграция без Казахастана вообще невозможна. Понятно, что новая валюта будет сырьевой и похожа на российский рубль. Экономики Беларуси и Казахстана намного меньше, чем экономика Российской Федерации, поэтому ЦБ РФ, если Россия действительно заинтересована в «евразийском евро», надо начать переходить к политике сильного рубля, как минимум остановив закупки долларов в интересах Министерства финансов. Другой вопрос – согласятся ли Минск и Астана на евразийскую валюту, пока Россия под санкциями».