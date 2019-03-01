Губернатор Приангарья обратился к Президенту РФ с предложением демонтажа зданий на площадке БЦБК с целью создания территории привлекательной для туризма

Реализацию мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, обсудили сегодня во время круглого стола. В нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, генеральный директор - Председатель Правления АО «Росгеология» Роман Панов, представители других ветвей власти, общественники.

Напомним, в конце 2017 года между министерством природных ресурсов Иркутской области и АО «Росгеология» на основании распоряжения Правительства РФ был заключен контракт на проведение работ по ликвидации отходов БЦБК. Холдингу был передан соответствующий проект, разработанный по заказу Минприроды России компанией «ВЕБ Инжиниринг» в 2013 году. Однако выяснилось, что данный проект нуждается в корректировке, которую «Росгеология» взялась выполнить за счет собственных средств, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

По информации АО «Росгеология» в течение второго полугодия 2018 года на картах шлам-накопителей БЦБК велись изыскания и опытно-промышленные испытания технологических решений по утилизации и обезвреживании отходов, образованных в результате деятельности комбината. Сегодня генеральный директор АО «Росгеология» рассказал о проделанной работе.

- На сегодняшний момент полностью завершены инженерные изыскания. Мы объективно видим картину по каждой карте. Ее состав, глубину и количество отходов, которые в ней находятся. В настоящее время ведутся проработки по определению единого технологического цикла утилизации отходов и основных проектных решений, - сказал Роман Панов.

В планах Правительства региона также подготовка проекта ликвидации потенциально опасных объектов на промышленной площадке БЦБК. Сейчас они находятся в залоговой массе кредиторов обанкротившегося комбината. Правительством области решается вопрос передачи всех этих объектов в региональную собственность.

- Губернатор Иркутской области обратился к Президенту РФ с предложением о необходимости демонтажа зданий и сооружений на промышленной площадке БЦБК. Эти объекты являются источником экологической опасности. Необходимо, чтобы в дальнейшем эта территория получила экономическое развитие и стала привлекательной в сфере туризма, - подытожил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.