В Иркутске стали известны проекты, которые реализуют в 2019 году в рамках «Народных инициатив»

В Иркутске определены победители голосования по проекту «Народные инициативы». Итоги подвели на заседании Общественной палаты города. В 2019 году в областном центре будет реализовано 25 инициатив. Это благоустройство парков, скверов, строительство спортивных площадок в школах, установка ограждений и другое.

В комитеты по управлению округами города поступило почти 300 заявок от граждан по развитию и благоустройству города, из них более 50-ти было выставлено на голосование, сообщает пресс-служба мэрии.

– С каждым годом иркутяне все активнее участвуют в жизни города, в этом году в голосовании приняли участие свыше 33 тысяч человек, – отметила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. – В число победителей вошли инициативы, набравшие большее количество голосов. Финансирование проекта остается на уровне прошлого года – 30 млн рублей из областного бюджета и 30 – из городского.

В Октябрьском округе будет реализовано семь народных инициатив. Победителем стал сквер на улице Депутатской, 33. Также будут благоустроены сквер на улице Сибирской, 27, школьный стадион школы №27, установлены универсальные спортивные площадки на территории школы №23 и школы №76, хоккейный корт в образовательном учреждении №20. На территории Иркутского центра боевых искусств будут произведены работы по устройству ограждения.

В Правобережном округе Иркутска жители отдали большее количество голосов за обустройство спортивной площадки школы №66. Также в этом округе будет выполнено благоустройство сквера на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Киренская, Николаева, сквера по адресу: проезд Космический, 5а и сквера на Радищева, 186, берега реки Ушаковки от ул. Энгельса до ул. Поленова. Спортивные площадки появятся на территории лицея №3, школы №72. Жители проголосовали за детские площадки на Фрунзе, 73-75 и в микрорайоне Лесной (ул. Дорогомиловская, 92-94).

В Свердловском районе иркутяне отдали голоса за благоустройство парка «Южный» (мкр. Юбилейный, в границах домов №№ 8, 8а и 10), Пушкинского сквера с установкой памятника А.С.Пушкину на территории музыкальной школы №3, парка инициативной молодежи, который появится в границах улиц Терешковой и Пушкина. Спортивные площадки будут установлены и дооборудованы на территориях школ №6 и №18.

Четыре заявки реализуют по итогам голосования в Ленинском районе. Большее количество голосов отдали за обустройство спортивных многофункциональных стадионов на территории школ №30 и №40. На станции Батарейной жители выбрали благоустройство зоны отдыха для горожан в сосновой роще по ул. Центральной, 1,3, а также обустройство площадки для проведения мероприятий в районе ул. Центральной, 17. Там будут оборудованы спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, установлены турники, спортивные снаряды, скамейки и урны, тротуары и освещение.

Все проекты планируют реализовать до конца 2019 года.