В Тайшете и Братске стартовал конкурс РУСАЛа «Зеленая волна»

РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса по озеленению и благоустройству «Зеленая волна». В рамках конкурса организации и инициативные жители могут предложить свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя составит 50 000 рублей. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

К участию в конкурсе приглашаются представители муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учебных заведений, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В конкурсных заявках участникам необходимо представить проект обустройства парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора или территории, прилегающей к социальному или учебному учреждению. Грантовые средства можно будет направить на приобретение саженцев деревьев или кустарников и необходимого для их посадки садового инвентаря.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

«С начала реализации программы в 2017 году участие в «зеленых» проектах уже приняли более 2000 волонтеров всех возрастов. Активные горожане вместе со своими семьями и друзьями высадили более 7000 деревьев. Благодаря грантовым инициативам в 14 городах России появились придомовые сады, частично или полностью были восстановлены парки и скверы, благоустроены наиболее популярные среди жителей уличные пространства. Конкурс «Зеленая волна» становится хорошей традицией, постепенно меняющей города к лучшему, и мы будем рады, если к этой традиции присоединится еще больше жителей», – отметила заместитель генерального директора Вера Курочкина.

В Братске презентация грантового конкурса «Зеленая волна» и обучающий семинар состоятся 4 марта в 17-00, по адресу ул. Жукова, 5. В Тайшете всех желающих ждут 5 марта в 16-00 в Центре дополнительного образования «Радуга», ул. Ленина, 113.

Прием проектных заявок продлится с 4 по 25 марта на онлайн-платформе.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о конкурсе можно узнать на сайте.

Справка:



Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».



В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (г. Волгоград), Иркутская область (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровская область (г. Новокузнецк, пгт. Белогорск), Красноярский край (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, пгт. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Ленинградская область (г. Бокситогорск), Мурманская область (г. Кандалакша), Самарская область (пгт. Новосемейкино), Свердловская область (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (г. Саяногорск).