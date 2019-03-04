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Альфа-Банк снизил минимальную сумму депозита «Львиная доля» при открытии онлайн до 50 тысяч рублей

4 марта 2019

С 1 марта 2019 года Альфа-Банк снизил минимальную сумму депозита «Львиная доля» в рублях при открытии в интернет банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. При открытии в отделении или телефонном центре — 500 000 рублей.

Депозит «Львиная доля» клиенты Альфа-Банка могут оформить до 31 марта этого года. Уровень доходности по депозиту варьируется от срока размещаемых средств. Так, при открытии вклада на 1 год ставка составляет 7,5%, на 3 года 8,1% годовых. Срок размещения 1-3 года. Выплата процентов производится в конце срока с ежемесячной капитализацией процентов. Пополнение, частичное востребование средств по вкладу и автоматическое продление вклада не предусмотрены.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/deposits/lvinaya-dolya.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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