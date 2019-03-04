VIP-shopping в Harrods для клиентов Альфа Private

Harrods — самый известный универмаг Лондона на Бромптон-Роуд в западной части города. Его история началась в 1834 году — тогда на месте универмага находились купеческие торговые ряды и бакалейные лавки. Сегодня это один из самых больших торговых центров мира, известных своим несравненным ассортиментом товаров брендов класса люкс и беспрецедентными сервисом. Harrods неустанно следует своей философии «anything is possible», а его клиенты всегда ценят оказанное им отношение и внимание harrods.com .

Специально для клиентов Альфа Private в Harrods предусмотрены привилегии: индивидуальное шопинг-сопровождение в эксклюзивном private-client пространстве универмага. Предложение действительно с 1 марта до 31 июля 2019 года при отплате покупок премиальными картами Visa Infinite или MasterCard World Elite Альфа-Банка.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо через своего финансового советника или самостоятельно за 2 дня забронировать время в private-client пространстве Harrods. Подробнее о предложении можно узнать у своего финансового советника.