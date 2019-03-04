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VIP-shopping в Harrods для клиентов Альфа Private

4 марта 2019

Harrods — самый известный универмаг Лондона на Бромптон-Роуд в западной части города. Его история началась в 1834 году — тогда на месте универмага находились купеческие торговые ряды и бакалейные лавки. Сегодня это один из самых больших торговых центров мира, известных своим несравненным ассортиментом товаров брендов класса люкс и беспрецедентными сервисом. Harrods неустанно следует своей философии «anything is possible», а его клиенты всегда ценят оказанное им отношение и внимание harrods.com .

Специально для клиентов Альфа Private в Harrods предусмотрены привилегии: индивидуальное шопинг-сопровождение в эксклюзивном private-client пространстве универмага. Предложение действительно с 1 марта до 31 июля 2019 года при отплате покупок премиальными картами Visa Infinite или MasterCard World Elite Альфа-Банка.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо через своего финансового советника или самостоятельно за 2 дня забронировать время в private-client пространстве Harrods. Подробнее о предложении можно узнать у своего финансового советника.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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