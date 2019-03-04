«ВЭД. Новый уровень. Экспорт». Сбербанк провел конференцию для участников внешнеэкономической деятельности

Сбербанк в третий раз провел ежегодную конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД. Новый уровень. Экспорт», главная цель которой — объединить участников внешнеэкономической деятельности и представителей госструктур для выработки совместных решений для выхода российских компаний на зарубежные рынки и поиска новых возможностей для развития несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации.

В этом году конференция была посвящена экспортной тематике. Эксперты и успешные предприниматели, спикеры — представители Российского экспортного центра, Минпромторга России, DHL Express, Ebay, Alibaba, Aitarget, «Почты России», «Маша и Медведь», Grey-Shop — поделились с участниками своим опытом и реальными историями выхода на экспорт.

В рамках конференции состоялась церемония награждения премии «Экспортеры. Новый уровень», учрежденной Сбербанком совместно с DHL Express. В церемонии приняли участие представители малого и среднего бизнеса, юридические лица и индивидуальные предприниматели, активно экспортирующие свою продукцию. В номинации «Экспортный пример» победителем стала компания «Русская механика». В номинации «Экспортер-новатор года» победителем была признана компания ООО «ТерПак». 1 место и Золотой контракт от DHL Express в номинации «Экспортер года в сфере e-commerce» получил ИП Роднин Олег Юрьевич, 2 место и 3-е место и Серебряные контракты получили ИП Растопчин Дмитрий Сергеевич и ООО «Арсенал».

Наталья Голудина, директор дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнёрства» Сбербанка:

«Для Сбербанка развитие международного бизнеса — это не просто выполнение текущих задач. Мы верим, что российский экспорт может быть лучше, что на международном рынке будут востребованы наши качественные высокотехнологичные товары и продукты. И наша задача — помочь российским предпринимателям начать экспортировать и продвигать бизнес на международной арене».

В конференции приняло участие около 350 человек: представители компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, журналисты. Онлайн-трансляция мероприятия собрала более 12 000 просмотров.