Банк «Союз» запускает сезонный вклад «Весенний процент» с доходностью 7,5% годовых

Банк «Союз» сообщает о запуске сезонного предложения для своих частных клиентов – вклада «Весенний процент». Вклад можно открыть на 367 дней, процентная ставка по вкладу составляет 7,5% годовых в рублях, минимальная сумма вклада – 100 000 рублей.

Проценты по вкладу «Весенний процент» начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно. В случае досрочного расторжения клиентом договора вклада, выплаченные ранее проценты сохраняются. Вклад можно открыть в любом отделении банка c 1 марта 2019 года.

Алексей Любченко, директор департамента розничного бизнеса банка «Союз»:

- Вклад «Весенний процент» обеспечивает высокую доходность и одновременно является максимально выгодным предложением для клиентов. Дополнительным преимуществом вклада «Верный процент» является возможность досрочного расторжения вкладчиком договора вклада с сохранением выплаченных ранее процентов, а это уже традиционная отличительная черта сезонных предложений банка «Союз», которую ценят клиенты нашего банка.