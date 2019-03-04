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БКС Банк опубликовал график работы офисов в связи с празднованием 8 марта

4 марта 2019

АО «БКС Банк» поздравляем Вас с наступающими праздниками и сообщает о режиме работы офисов в марте 2019 года.

9 марта 2019 года (суббота) с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы, работающие по субботам:

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ККО «На Проспекте Мира», Москва;

ККО «Ленинский», Москва;

ККО «Павелецкий», Москва;

ККО «На Красной Пресне», Москва;

ККО «На Новослободской», Москва;

ККО «Казанский», Санкт-Петербург.

Также сообщаем, что 8 марта 2019 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.

На зарубежных торговых площадках 8 марта 2019 года торги будут проходить в обычном режиме, в связи с чем трейдеры и персональные брокеры по международным рынкам будут работать.

По вопросам просьба обращаться в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-500-70-65 (звонок по России бесплатный).


/ СИА /
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