Дальневосточный банк проводит акцию для клиентов – обладателей карт Мир Cash back

Весеннюю акцию для клиентов – обладателей карт Мир Cash back проводит Дальневосточный банк. В период с 01 по 31 марта 2019 года совершайте покупки и оплачивайте услуги в категориях «Кино» и «Развлечения»: смотрите любимые фильмы, посещайте всей семьей театр, цирк, боулинг и многое другое – и получайте 10 % потраченных средств обратно на карту.

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам широкую линейку дебетовых пластиковых карт, которые обеспечивают держателям несомненные выгоды и преимущества. Например, карта МИР «Семейная команда» позволяет накапливать бонусные баллы при совершении покупок и оплачивать ими до 100 % стоимости топлива и прочих товаров в розничной сети АЗК/АЗС «Роснефть», а карта МИР Cash back обеспечивает возврат до 5 % от стоимости совершенных покупок, эти средства можно потратить по своему усмотрению.

Более подробную информации смотрите в «Условиях акции».