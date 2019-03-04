Примсоцбанк предложил малому бизнесу фиксированную ставку по кредитам в честь юбилея Банка

Примсоцбанк запустил акцию для представителей малого и среднего бизнеса. Ставка по бизнес-кредитам до 2,5 млн рублей зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Кроме того, комиссия по банковским гарантиям для новых клиентов снижена до 2,5%. Акция действует c 1 по 30 марта 2019 года.

— Примсоцбанк существует на рынке банковских услуг уже четверть века, и сегодня является одним из ведущих банков в кредитовании малого и среднего бизнеса. По итогам 2018 года мы заняли 9 место по объёму кредитования МСБ в рейтинге RAEX, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Мы знаем, какие продукты нужны бизнесу и заслуженно пользуемся его доверием.

В акции принимают участие все кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, кроме овердрафтов, а также все виды банковских гарантий. Сумма кредита в рамках акции составляет от 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей, а минимальный размер комиссии за выдачу банковской гарантии — 2500 рублей.

Получить подробную о действующих кредитных программах и банковских гарантиях можно на сайте Банка или по телефону 8(800)200-42-02