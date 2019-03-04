Новости

Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентов

4 марта 2019

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит «Удачный процент» на новых условиях: теперь ставка составляет 9,9%* годовых по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года.

Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету**. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов
АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья.
** для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте
Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто
Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании