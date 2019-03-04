Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентов

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит «Удачный процент» на новых условиях: теперь ставка составляет 9,9%* годовых по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года.
Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету**. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней.
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов
АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья.
** для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.