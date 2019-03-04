Американцы становятся богаче, несмотря на снижение доходов в январе

Доходы физических лиц в США неожиданно снизились в январе на 0,1% по сравнению с декабрем. По мнению Алена Сабитова, аналитика ИК «Фридом Финанс», это объясняется более высоким ростом в конце года и не дает повода для тревоги:



– Доходы физлиц в декабре выросли на 1%. Столь высокий результат объясняется дивидендными выплатами VMware и субсидиями от Министерства сельского хозяйства. Образовавшийся из-за этого эффект высокой базы привел к тому, что в январе показатель сократился. Без учета разовых выплат в декабре доходы увеличились на 0,5%, а в январе — на 0,3%, то есть рост остается достаточно плавным. Следовательно, данные подтверждают благополучное состояние рынка труда и демонстрируют эффект растущих заработных плат, что в конечном итоге должно позитивно отразиться на динамике потребления и ВВП в целом.

Расходы физлиц в декабре ожидаемо сократились на 0,6%, что объясняется распродажей на фондовых рынках, которая негативно сказалась на настроениях потребителей. Важно отследить динамику расходов в январе, но эти данные появятся только в конце марта, так как все сроки публикации статистики сдвинулись из-за шатдауна. Мы считаем, что с восстановлением фондовых площадок возможно улучшение настроений потребителей, что приведет к росту расходов в январе.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США – предпочтительный для ФРС индикатор инфляции — повысился на 1,9%, что соответствует темпам ноября. Отсутствие ускорения инфляции способствует продолжению паузы ФРС в повышении ставок, однако из-за повышения заработных плат вскоре возможно и ускорение инфляции.

Таким образом, данные по доходам и расходам физлиц в США сигнализируют о продолжающемся росте благосостояния американцев без признаков разгона инфляции, что должно позитивно сказаться на расходах. Следовательно, можно ожидать восстановления темпов роста потребления в январе.