Главные события предстоящей недели: почему доллар будет непременно нервничать, а рубль сохранит стабильность

Предстоящая неделя будет довольно интересной с точки зрения событий валютного рынка. Вероятно, в начале недели станут известны итоги переговоров между КНР и США, интересно какие будут итоги с учетом развивающегося конфликта между Пакистаном и Индией. Не видите связи? А она есть. В случае усиления торговой войны с Китаем, Индия является альтернативной площадкой для американских производителей, если конфликт получит развитие, то Штатам все же придется договариваться с КНР. Доллар будет реагировать на происходящее непременно.

В понедельник, в обед, Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за февраль. Новость важная, но Брекзит важнее. 12 марта состоится еще одно голосование парламента по нему. Если предложение по Брекзит будет отклонено, то Тереза Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести 13 марта голосование по вопросу о том, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем. Соответственно, до голосования фунт может уйти в коррекцию, пара фунт/доллар имеет потенциал снижения до 1,30 и зафиксироваться в этом районе.

Во вторник Банк Австралии объявит решение по процентной ставке, изменений не ожидается, ставка останется на уровне 1,5%. Великобритания представит индекс деловой активности в секторе услуг за февраль, ожидается слабый рост. Штаты опубликуют индекс деловой активности в непроизводственном секторе и данные по продажам жилья. Статистика ожидается слабой, не в пользу доллара. Пара евро/доллар может возобновить свой поход на 1,147. В этот же день Канада опубликует индекс деловой активности, и данные могут порадовать инвесторов, таким образом, пара доллар/канадец вплотную подойдет к отметке 1,308.

В среду США представят одни из самых важных статистических данных – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Возможна волатильность в парах с долларом. Банк Канады примет решение по процентной ставке, а также проведет пресс-конференцию, с большой долей вероятности ставка останется без изменений на уровне 1,75%.

В четверг Евросоюз опубликует данные по темпам роста ВВП за четвертый квартал 2019 года. По идее статистика должна совпасть с ожиданиями рынка, в годовом выражении рост составит 1,2%. В этот же день ЕЦБ проведет заседание, ставка останется без изменений. Регулятор не планирует повышать ставки раньше 2020 года. Заседание будет интересно прогнозами и оценкой текущей экономической ситуации в Европе, которая на наш взгляд продолжает ухудшаться.

Ну и, наконец, в пятницу в России празднуют международный женский день, Московская биржа не проводит торги. Утро начнется со статистики из Японии. Страна обнародует статистику по темпам роста ВВП за четвертый квартал 2018 года, с большой долей вероятности показатели выйдут со знаком минус. По предварительным прогнозам, в указанный период экономика страны в годовом выражении снизится на 1,9%. Ситуация в экономике Японии, как и во всем мире неблагоприятная. В пятницу можно ожидать удешевления йены к мировым валютам, пара доллар/йена может вырасти до 112,8. Штаты опубликуют данные по занятости и число выданных разрешений на строительство.

Динамика российского рубля на неделе будет зависеть от развития ситуации вокруг санкций. В целом, несмотря на небольшое ослабление рубля, ситуация довольно стабильная. Пара доллар/рубль попытается пробиться выше 66 руб., после чего откатится назад. Пара евро/рубль предпримет попытку закрепиться выше 75 руб.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари