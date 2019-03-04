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Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов к 8 Марта

4 марта 2019

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поздравляет с наступающим праздником весны и представляет Вашему вниманию тематические монеты из драгоценных металлов:

Монеты из драгоценных металлов -  прекрасный подарок к 8 Марта, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

 


/ СИА /
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