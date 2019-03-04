Топ-5 самых дорогих квартир Иркутска на Авито

В Иркутске можно найти квартиры на любой вкус: большие и компактные, подороже и подоступнее, новостройки и «вторичка», от частных лиц и от агентств. Пресс-служба Авито провела обзор предлагаемого физлицами вторичного жилья, которое отличается особой роскошью и ценами.

Сейчас дороже всего в этом сегменте в городе продается 4-комнатная квартира 200 кв. м с возможностью выхода на крышу. В гостиной есть дровяной итальянский камин. Стоит объект 35 млн рублей.

Фото: Avito

Следом идет «трешка» 119,2 кв. м за 29,95 млн рублей в доме 2012 года постройки. В квартире установлены акустическая система, теплые полы и даже собственный бойлер на случай отключения горячей воды. «Квартира является эксклюзивной по своей планировке, индивидуальному подходу к интерьерным решениям», – пишет продавец.

Фото: Avito

На третьем месте «просторная 4-комнатная квартира в самом центре города, светлая и уютная». Как пишет автор объявления, вложений объект не потребует. Стоит она 20 млн рублей.

Фото: Avito

Почти за 15,5 млн рублей в Иркутске продается 5-комнатная квартира (210 кв. м) для большой семьи, с разумной планировкой. Имеются 3 спальни, кабинет, гостиная с камином, кухня-столовая, три сан узла, постирочная, две гардеробные комнаты. Рядом с домом развитая инфраструктура: садики, школы, спортивные клубы, магазины, рынок. До центра города 10 минут на авто через новый мост, отмечает владелец.

Фото: Avito

За 15 млн рублей также можно купить 3-комнатную квартиру (120 кв. м) на девятом этаже десятиэтажного монолитного дома. В объявлении объект описывается как очень светлый и тёплый, с прекрасным дизайнерским ремонтом и мебелью.

Фото: Avito

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