Иркутскстат: промышленное производство жалуется на падение спроса и рост цен на сырьё

Органами статистики регулярно проводится выборочное обследование деловой активности добывающих и обрабатывающих предприятий, а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. В 2018 году обследованию подлежали: ежемесячно – 45 крупных и средних организаций, ежеквартально – 53 малых предприятия. Фото: karelinform.ru

Цель обследования – изучение ситуации в сфере материальных и трудовых ресурсов, ценообразования, производства продукции, конкуренции и других аспектов деятельности. В ходе работы выявляется и обобщается мнение руководителей относительно основных направлений деятельности организаций, а также ожидаемых краткосрочных тенденций развития.

К концу года, по оценке респондентов, произошли отдельные позитивные изменения: сократились складские запасы готовой продукции, при заметном снижении обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в крупных и средних организациях несколько выросла обеспеченность бюджетными средствами, а на малых предприятиях – кредитными и заемными.

В то же время во всех организациях отмечалось падение общего спроса на продукцию, обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, снижение прибыли, запасов сырья и материалов. Отмечается рост цен на сырье и материалы, что влияет на уровень цен готовой продукции.

К концу года индекс предпринимательской уверенности руководителей крупных и средних организаций составил минус 4,4 процентных пункта (в октябре и ноябре – минус 3). На малых предприятиях данный показатель, учитывающий ожидаемый выпуск, спрос и запасы готовой продукции, составил минус 8,8 п.п. (в третьем квартале – минус 8,0). Падение показателя указывает на снижение предпринимательской уверенности.

В первом квартале 2019 года руководители обследованных крупных и средних организаций ожидают улучшения экономической ситуации, представители малого бизнеса предполагают ухудшение.

Имеющиеся производственные мощности используются не в полной мере. Только 27% обследованных крупных и средних организаций и 13% малых предприятий имели практически полную загрузку мощностей (от 91 до 100%). Большинство опрошенных руководителей (79-80%) полагают, что имеющихся мощностей достаточно относительно ожидаемого спроса на продукцию в ближайшие 6 месяцев. А для 11% крупных и средних организаций оборудования более чем достаточно.

Важным фактором успешной работы является спрос на выпускаемую продукцию. Более половины (52%) крупных и средних организаций и 45% малых предприятий обеспечены работой лишь на месяц. В то же время среди малых предприятий заметно выше доля имеющих фронт работ на год вперед – 34%, против 27% крупных и средний организаций.

Мнения респондентов в отношении факторов, тормозящих развитие, несколько различаются, но в числе главных «тормозов» традиционно называется неопределенность экономической ситуации, низкий спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и недостаток финансов. Только 6-7% руководителей показали отсутствие ограничений для роста производства.