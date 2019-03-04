Иркутская область заняла 8-е место в рейтинге регионов по онлайн-покупкам

Wildberrries составил рейтинг регионов, которые больше всех заказывают онлайн. Самым популярным товаром в интернет-магазине стало черное платье. Больше всего туфель покупатели приобретают в Москве и Санкт-Петербурге, а меньше всего – в Красноярском крае и Иркутской области. Фото: newslab.ru

Топ-10 регионов с наибольшим количеством онлайн-заказов в 2018 году на Wildberries

Москва Санкт-Петербург Краснодарский край Свердловская область и Челябинск Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ростовская область Нижегородская область Иркутская область Ямало-Ненецкий округ Красноярский край

Лидирующие позиции в рейтинге заняла столица: в 2018 году москвичи сделали более 21 млн заказов на сумму 38 млрд руб. Следом идут Санкт-Петербург – 3,9 млн заказов на сумму 6,4 млрд руб. – и Краснодарский край, в котором количество заказов превысило 2,4 млн, а общая сумма выкупленных товаров – более 3,6 млрд руб.

На четвертом месте – Свердловская область с 2,2 млн заказов на общую сумму почти 3 млрд руб. В пятерку лидеров также входит Ханты-Мансийский Автономный округ (ХМАО), где количество заказов перевалило за 1,3 млн. В прошлом году оборот в регионе составил 2,4 млрд руб.

Сразу за пятеркой лидеров – Ростовская область (1,5 млн заказов на сумму 2,2 млрд руб.), Нижегородская область (1,5 млн заказов на 2 млрд руб.) и Приангарье (1,5 млн заказов на 2 млрд руб.).

Средний чек заказа в регионах отличается не сильно. На востоке он выше – более 5 тыс. руб., а в Центральной России составляет около 4 тыс. руб. В Москве и Ямало-Ненецкий округе средний чек составляет – 5,5 тыс. руб., в Петербурге – 5,3 тыс. руб.

В целом, как отмечает Вячеслав Иващенко, по итогам 2018 года наибольший прирост на Wildberries показали категории электроники (492%), бытовой техники (255%) и техники для кухни (203%). Также среди лидеров роста – товары категории beauty (прирост на 99%).

Самыми востребованными товарами в сегменте электроники стали смартфоны, роботы-пылесосы и пылесосы, наушники и электрические зубные щетки.

Что касается одежды и обуви, то здесь самым продаваемым товаром во всех регионах без исключения являются платья. Примечательно, что наиболее самыми предпочитаемыми цветами в порядке убывания являются черный, темной-синий, синий и красный. Больше всего туфель покупатели приобретают в Москве и Санкт-Петербурге, а меньше всего – в Красноярском крае и Иркутской области. Наиболее активно кроссовки покупают в Краснодарском крае, наименее – в Нижегородской области. Самые большие продажи спортивных костюмов – в Ямало-Ненецком округе, самые низкие – в Санкт-Петербурге.

Wildberries

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. По данным компании, оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб. В компании работают более 20 000 сотрудников. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Ежедневно в интернет-магазине компании оформляется свыше 400 тысяч заказов.

Компания входит в ТОП-5 рейтинга Forbes «ТОП-20 интернет-проектов России». Компания является «самой быстрорастущей сетью сегмента non-food» по итогам конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018, а также победителем премий Гран-При «Большой Оборот» и E-COM SPACE «Быстрый рост – 2018» и «Выбор покупателя – лучшее обслуживание».

Высокий уровень сервиса – приоритет для компании, поэтому Wildberries обеспечивает своим покупателям оперативную бесплатную доставку (курьером или в 3000 фирменных пунктах самовывоза), примерку перед покупкой, оплату товаров любым удобным способом и возможность бесплатного и удобного возврата товара. Благодаря собственной логистической сети доставка 80% заказов по России осуществляется на следующий день.

