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Налоговая служба Приангарья доначислила в бюджет более 6 млрд рублей

4 марта 2019

По результатам контрольных мероприятий в 2018 году в бюджеты всех уровней (с учетом налоговых санкций и пени) дополнительно начислено более 6 млрд рублей, в том числе по результатам выездных проверок – около 3 млрд рублей. Как сообщается на сайте налоговой службы, в бюджет поступило почти 4 млрд рублей. Рост доначисленных и взысканных по результатам контрольной работы платежей относительно предыдущего года составил соответственно 11% и 18%. 

<p>Фото: prosobstvennost.ru</p>

Фото: prosobstvennost.ru

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Кроме этого, в результате проводимой налоговыми органами региона аналитической работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности и уточнению своих налоговых обязательств, в бюджет поступило больше одного миллиарда рублей.

В 2018 году налоговые органы региона провели 180 выездных проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку возросла по сравнению с предыдущим годом почти в полтора раза и составила 15 млн рублей. В том числе в рамках контроля за полнотой декларирования физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, полученных доходов, проведено 4 выездные налоговые проверки, их эффективность составила 1,6 млн рублей.

Эффективность камерального контроля составила почти 23 тысячи рублей на одну результативную проверку, что больше чем в полтора раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.


/ СИА /
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