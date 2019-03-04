Спектакль по рассказам Вуди Аллена покажут в галерее Бронштейна

29 и 30 марта в галерее Виктора Бронштейна пройдут показы моноспектакля «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» по рассказам Вуди Аллена. Постановку представит театр современной драмы «ВСПЫШКА» из Красноярска. Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

«ВСПЫШКА» – независимый театральный проект. Молодых артистов интересует реальность и современность, поэтому в репертуар отбираются наиболее актуальные пьесы российских и зарубежных авторов. В Иркутске театр представит спектакль в жанре интеллектуальной комедии. Признанный классиком при жизни Вуди Аллен снимает в год по фильму и выступает с оркестром, играя на кларнете джаз начала XX века. Однако истинной своей страстью Аллен считает сочинение рассказов.

Как сообщает пресс-служба галереи, в спектакль вошли три рассказа Вуди Аллена. «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» – это остроумные рассуждения, тонкая ирония, комичные ситуации.

– Постановка будет интересна всем, кто увлечен творчеством Вуди Аллена, – рассказывает актер, продюсер, основатель театра «Вспышка» Дмитрий Обуховский. – Мужчины узнают в герое себя, а женщины по-новому посмотрят на мужчин. Спектакль пройдет в атмосфере уютного нью-йоркского бара.

Возрастное ограничение 12+.

Сбор гостей в 18:30.

Начало спектакля в 19:00.

Продолжительность – 1 час 30 минут. С антрактом.

Стоимость билетов – 800 рублей.