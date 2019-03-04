Иркутянка получила главный приз экопремии Yves Rocher – 10 тысяч евро

Лауреатом премии «Terre de Femmes – Земля Женщин» от фонда Yves Rocher стала Наталья Еремеева из Иркутска, директор благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь». Иркутянка заняла первое место и получила на развитие экологического проекта «Посади дерево – подари планете жизнь» грант в 10 тыс. евро. Награждение прошло первого марта в посольстве Франции в Москве.

Лауреаты премии «Terre de Femmes – Земля Женщин»

Фото: ppjizn.ru

Наталья и волонтёры собирали мусор и сдавали его на переработку, а полученные средства шли на закупку саженцев для будущих посадок. С 2012 года было высажено уже более 80 тыс. саженцев, восстановлено 45 Га леса, организован первый в России Трудовой всероссийский лесовосстановительный добровольческий лагерь. По информации на сайте благотворительного фонда, победительница планирует в ближайшие 5 лет высадить 300 тыс. деревьев и ввести в эксплуатацию мобильное приложение, на котором каждый житель России сможет ознакомиться со статистикой лесовосстановления и присоединиться к движению.

«Terre de Femmes – Земля Женщин» Фонда Ив Роше – это социально-экологическая премия, призванная помочь женщинам, которые ежедневно заботятся о мире, решая благодаря своим проектам множество экологических и социальных проблем. За 18 лет существования Премии Фонд Ив Роше наградил более 500 женщин в 10 странах по всему миру.