«Урок цифры» провели для школьников в Иркутске

В формате открытого диалога прошел «Урок цифры» для учащихся 7-11 классов школы №11 в Иркутске. Представители министерства образования, экономического развития, других служб и ведомств, а также сотрудники Сбербанка ответили на вопросы ребят о развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, сферах их применения, воздействии на человека и влиянии на будущее изменение в перечне профессии.

Как отметила заместителя управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова, если раньше люди после окончания университета рассчитывали работать по своей профессии всю жизнь, то сейчас, получив одно образование, не стоит на него полагаться, так как специальность может попросту исчезнуть. Причина - интенсивное развитие искусственного интеллекта и замена человека на многих позициях машиной.

«По данным аналитики, около 66-ти специальностей могут исчезнуть в течение ближайших 10-20-ти лет. И 80% детей, посещающих в данный момент детские сады, будут работать по еще не существующим профессиям», - сказала спикер Сбербанка.

К «вымирающим» профессиям участники мероприятия отнесли специальности, где присутствует монотонный труд. Ведь с ним могут и уже справляются роботы, например: расфасовка товаров, их перемещение и складирование. А вот творческим профессиям ничего не угрожает, по крайней мере, в ближайшее время. Также учащимся посоветовали не отсеивать предметы на «нужные» и «ненужные» – в мире с быстроразвивающимися технологиями не помешают хорошие знания во многих сферах. Кроме того, стоит больше внимания уделять развитию креативного и нестандартного мышления.

«Для того чтобы не отставать от меняющегося мира, сейчас очень сильно перестраивается система образования. Развивается ветвь дополнительного образования, для того чтобы расширить возможности, которые получают в школе. В настоящее время все больше говорят о том, что человеку нужны базовые (твердые) навыки, но очень ценными становятся так называемые soft skills (мягкие навыки), к ним относится умение строить отношения в команде, быть в состоянии выслушать, помочь другому человеку. Нам необходимо строить совершенно новые творческие отношения», – рассказала замминистра образования Иркутской области Елена Аланович.

Как заметили спикеры, образование по профессии будущего уже сейчас доступно в Иркутске. Из существующих в России 57 современных специальностей по 48 направлениям можно пройти обучение в столице Приангарья. При этом потребность в таких специалистах на рынке высокая.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко отметил, что IT индустрия в России развивается гораздо быстрее, чем «вырастают» новые IT-специалисты. Например, уже сейчас востребована и высокооплачиваема специальность data scientist - эксперта по аналитическим данным, который обладает техническими навыками для решения сложных задач, а также любопытством, которое помогает эти задачи ставить.

«Иркутская область должна прийти к высокому уровню развития цифровизации за счет развития взаимодействия государства и организаций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, повышению уровня и качества обучения по ИТ-специальностям, обеспечение условий ИТ-специалистам для снижения уровня оттока данных специалистов из региона. Пока Иркутская область характеризуется средним уровнем развития информационного общества и информационно-телекоммуникационных технологий, и имеет большой потенциал повышения данного уровня. Современные школьники интересуются новыми технологиями - значит будут востребованы в будущем», - отметил Евгений Васиченко.

В рамках мероприятия школьники смогли совершить виртуальное путешествие с помощью специальных очков и на практике испытать, как с помощью цифровых технологий может кардинально измениться процесс обучения. Как отметил представитель компании "VR TOUR" Артем Иванов, пока такие уроки в Иркутске редкость, но технология VR в ближайшем будущем сможет сделать обучение более наглядным и интересным. С помощью VR-технологий можно изучать практически все предметы от финансовой грамотности и языка до астрономии и химии.

«Уроки цифры» в формате диалогов и практических занятий проходят по всей России. С их помощью подростки могут больше узнать о новых технологиях и с учетом этого выбирать будущую профессию.

Организаторами всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».